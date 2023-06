W Krakowie powstaje pierwszy coworking na dachu bloku mieszkalnego

Przyszli mieszkańcy ZAM Apartments będą mieli do dyspozycji ogólnodostępny, zielony taras na dachu budynku z przestrzenią do pracy. Udogodnienia w postaci modułowych mebli czy dostępu do prądu zapewnią komfort pracy na świeżym powietrzu, a jednocześnie pozwolą wykonywać obowiązki zawodowe „z domu” nie ograniczając się do własnego mieszkania.

W inwestycji ZAM Apartments realizowanej przez Echo Investments pierwszy raz w Polsce planowana jest przestrzeń coworkingowa dla mieszkańców zaprojektowana na dachu budynku mieszkalnego.

Do dyspozycji pracujących lokatorów będą rozwiązania oraz udogodnienia, które zapewniają komfort pracy, takie jak meble modułowe umożliwiające pracę samodzielną lub grupową oraz dostęp do elektryczności.

Echo Investment pod koniec ubiegłego roku rozpoczęło budowę najnowszej inwestycji o podwyższonym standardzie na krakowskim Podgórzu. ZAM Apartments to kameralny budynek oferujący 100 mieszkań i unikalny na skalę ogólnopolską ogólnodostępny taras na dachu.

Chcemy pracować tam, gdzie mieszkamy - mówią badania

Preferencje mieszkaniowe jeszcze nigdy tak bardzo nie były związane z życiem zawodowym. Nie chcemy tylko mieszkać bliżej naszego miejsca pracy, ale część naszego „domu” przeznaczyć na to miejsce. W ten sposób nie tracimy czasu w korkach i mamy więcej chwil dla rodziny, przyjaciół czy swoich pasji.

Z raportu Echo Investment „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy” wynika, że co trzeci Polak chciałby mieć na swoim osiedlu miejsce do rekreacji i nawiązywania relacji międzysąsiedzkich, a co szósty wydzieloną strefę do pracy. Przyszli mieszkańcy ZAM Apartments będą mogli korzystać z obu udogodnień za sprawą ogólnodostępnego tarasu na dachu budynku – mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment.

Zielony taras do pracy dla mieszkańców

Centralnym, choć na wysokości, punktem ZAM Apartments, będzie duży – o powierzchni ponad 350 mkw. – dostępny dla wszystkich mieszkańców inwestycji taras znajdujący się na dachu budynku.

Część tarasu zostanie zaaranżowana jako powierzchnia coworkingowa. Do dyspozycji pracujących lokatorów będą rozwiązania oraz udogodnienia, które zapewniają komfort pracy, takie jak meble modułowe umożliwiające pracę samodzielną lub grupową oraz dostęp do elektryczności.

To będzie pierwszy coworking na dachu budynku mieszkalnego w Polsce. Fot. mat. prasowe Echo Investments

To będzie pierwszy coworking na dachu budynku mieszkalnego w Polsce, który pozwoli realizować obowiązki zawodowe z domu, nie ograniczając się jednak tylko do własnego mieszkania. To rozwiązanie wydaje się być naturalnym, biorąc pod uwagę otoczenie licznych kompleksów biurowych, które znajdują się sąsiedztwie naszej inwestycji. A jak wiemy, dziś praca zdalna to już standard i w biurze jesteśmy często tylko gośćmi – podkreśla Dawid Wrona.

Przestrzeń rekreacyjna do spotkań i wypoczynku

Drugą część tarasu będzie stanowić przestrzeń rekreacyjna. Trawiasta nawierzchnia, liczne krzewy i drzewa, strefy do odpoczynku, spotkań z sąsiadami czy zabaw dla dzieci sprawią, że nawet nie wychodząc poza teren inwestycji będzie można odpocząć na świeżym powietrzu w miłym i kameralnym otoczeniu zieleni.

Związek technologii z ekologią

ZAM Apartments wyróżniać się będzie się niską zabudową – sześciokondygnacyjny budynek – oraz wieloma udogodnieniami technologicznymi w ramach Echo Life Services.

Budynek został także wyposażony w ekorozwiązania z myślą o poszanowaniu środowiska. Roślinność zajmie ponad połowę powierzchni terenu, na którym znajduje się inwestycja, a mieszkańcy będą mieć do dyspozycji ładowarkę do aut elektrycznych oraz ponad 50 stojaków na rowery „pod dachem”.