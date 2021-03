W Krakowie powstanie kompleks biurowy Brain Park. To projekt BE DDJM Architekci

Echo Investment rozpoczęło budowę kompleksu biurowego Brain Park w Krakowie. To ponad 43 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni do pracy oraz prawie 10 tys. mkw. terenów zielonych. Za projekt architektoniczny odpowiada krakowska pracownia BE DDJM Architekci.

REKLAMA

Krakowski sektor biurowy w ostatnich latach pobijał kolejne rekordy. Ten największy i najszybciej rozwijający się regionalny rynek był drugim miastem po Warszawie, które już w 2017 roku przekroczyło próg 1 milion mkw. powierzchni. Według raportu ABSL, wciąż jedną z głównych przewag konkurencyjnych Krakowa jest zdolność przyciągania firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. W ponad 230 centrach obsługi biznesu w stolicy Małopolski zatrudnionych jest już prawie 80 tys. osób.

Nowa inwestycja biurowa Echo Investment zaoferuje ponad 43 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni do pracy. Na kompleks Brain Park składają się trzy dziesięciokondygnacyjne budynki z dwupoziomowym garażem podziemnym. Na terenie inwestycji znajdzie się 485 miejsc parkingowych, stacje do ładowania rowerów i hulajnóg elektrycznych, stacje do ładowania samochodów elektrycznych, stojaki rowerowe oraz szatnie i prysznice dla cyklistów. Oddanie pierwszej fazy inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r. Za projekt architektoniczny odpowiada krakowska pracownia BE DDJM Architekci.

– Kraków to miasto z ogromnym potencjałem. Dobrze zaprojektowana infrastruktura, otwartość na kulturę i rozrywkę, szereg usług na wyciągnięcie ręki, a przede wszystkim dostęp do ogromnej bazy świetnie przygotowanych specjalistów to jedne z wielu atutów stolicy Małopolski. Dobry klimat dla biznesu, jakim charakteryzuje się Kraków sprawia, że chcemy po raz kolejny być częścią tego prężnie działającego, miejskiego ekosystemu. Przy Alei Pokoju, jednej z głównych arterii miasta rozpoczęliśmy budowę nowoczesnego parku biurowego. Chcemy, aby to miejsce kojarzone było z odpowiednią przestrzenią do rozwoju, podejmowania wyzwań i kreowania najlepszych rozwiązań – zapowiada Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale biur Echo Investment.

Deweloper poświęcił dużo uwagi otoczeniu inwestycji. Na terenie projektu zaplanowano prawie 10 tys. mkw. terenów zieleni, które poza miejscami do odpoczynku i spożywania posiłków na świeżym powietrzu zaoferują ciekawe funkcje dodatkowe, takie jak miejsce do gry w tenisa stołowego, stoły do gry w szachy, huśtawki czy strefę aktywności „street workout”.

– Ponadczasowa i elegancka architektura, wkomponowana w istniejącą tkankę miejską to założenie, które towarzyszyło nam podczas projektowania inwestycji Brain Park. Ważnym elementem stała się też dbałość o zagospodarowanie terenu wokół inwestycji oraz jego powszechna dostępność. Na wypełnionym zielenią ogólnodostępnym dziedzińcu znajdą się miejsca służące do odpoczynku i różnorodnych aktywności. Chcemy żeby było to miejsce otwarte i przyjazne – takie, w którym będzie można „naładować baterie” w przyjaznym otoczeniu – mówi Magdalena Buczyńska-Zapała, wiceprezes zarządu BE DDJM Architekci.