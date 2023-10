W Krakowie rusza pierwszy w Polsce hotel hybrydowy

W krakowskiej dzielnicy Grzegórzki otworzy się pierwszy hotel hybrydowy w Polsce. Meininger Hotel Kraków Centrum zaoferuje 135 pokoi.

Nowy Meininger Hotel Kraków Centrum znajduje się w dzielnicy Grzegórzki i oferuje 135 pokoi z 507 łóżkami, od prywatnych pokoi z łazienkami po przestronne pokoje dzielone. Zaoferuje on możliwości dla każdego podróżującego, niezależnie od tego, czy są to rodziny, osoby podróżujące samotnie, podróżujący z plecakiem, osoby podróżujące służbowo czy grupy studenckie.

Kompleksowe udogodnienia hotelu, zgodnie ze standardem Meininger, obejmują kuchnię dla gości, bezpłatne łóżeczka dziecięce, duże wspólne pokoje, strefę gier, kącik zabaw dla dzieci, lobby, bar, szafki oraz pralkę i suszarkę.

Projekt został opracowany zgodnie z motywem przewodnim "Flow of Creation", który ma odzwierciedlać ducha przygody oraz doświadczenie niezapomnianych chwil.

Nasz obiekt w tętniącej życiem dzielnicy Grzegórzki jest różnorodny i ma coś do zaoferowania wszystkim podróżnikom. Niezależnie od tego, czy jest to weekendowy wyjazd, podróż służbowa czy wycieczka szkolna - nasze pokoje spełniają wszystkie potrzeby. Jednak zgodnie z naszym mottem „wyjdź i odkrywaj” zachęcamy naszych gości do zwiedzania Krakowa i tworzenia niezapomnianych wspomnień - mówi Karolina Ciastoń, hotel manager w Meininger Hotel Kraków Centrum.