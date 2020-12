W Królewskim Ogrodzie Światła w Wilanowie znowu rozbłysną zimowe róże

Po otwarciu ogrodu północnego i wschodniego, do królewskich ogrodów w Wilanowie powraca, uwielbiany przez warszawian, Ogród Różany. Tworzy go aż sześć tysięcy mieniących się białą, złotą i różową barwą kwiatów. Każda z róż jest indywidualnie programowana, dzięki czemu wszystkie tworzą kolorowy, falujący kobierzec. Dzięki nowoczesnej technologii goście zobaczą spektakularne widowisko z mieniącą się taflą wody i ruchem kwiatów.

REKLAMA

Tysiące bajecznie kolorowych róż po raz kolejny rozświetlą pałacowe ogrody w Wilanowie. A dzięki nowoczesnej technologii goście zobaczą spektakularne widowisko z mieniącą się taflą wody i ruchem kwiatów. Ogród Różany w Królewskim Ogrodzie Światła będzie dostępny dla zwiedzających w reżimie sanitarnym już od 5 grudnia. Otwarcie bram o godzinie 16.00.

– To już tradycja, że wilanowskie ogrody mienią się światłami o tej porze roku. Choć ten sezon jest inny niż poprzednie, dzięki wprowadzonym przez muzeum dodatkowym środkom bezpieczeństwa jak stacje do dezynfekcji rąk przy wejściu, goście czują się pewnie i chętnie odwiedzają ogrody – mówi Grzegorz Mazur, kierownik Działu Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i dodaje, że o popularności zimowej odsłony ogrodów decydują: nietuzinkowy pomysł, rozmach oraz precyzja wykonania, a także odwołania świetlnej wystawy do historii miejsca.

Ogrody przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od kilku sezonów notują ogromny wzrost frekwencyjny właśnie w sezonie zimowym. Ekspozycję od jej pierwszej edycji odwiedziło łącznie ponad milion osób.

Po otwarciu ogrodu północnego i wschodniego, teraz do królewskich ogrodów powraca, uwielbiany przez warszawian, Ogród Różany. Tworzy go aż sześć tysięcy mieniących się białą, złotą i różową barwą kwiatów. Każda z róż jest indywidualnie programowana, dzięki czemu wszystkie tworzą kolorowy, falujący kobierzec.

Na całość składa się ponad 30 tysięcy energooszczędnych diod eko-LED, które zużywają zaledwie 1,8 kw/h, czyli tyle, ile zużywa czajnik elektryczny w ciągu godziny. Z kolei przy produkcji gałęzi oplatających pergole wykorzystany został druk 3D. To sprawia, że wyglądają niczym przyniesione prosto z lasu.

Doskonałym miejscem do zrobienia pamiątkowego zdjęcia jest fontanna ze słynnym chłopcem i łabędziem. To tu, dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii, goście mogą zobaczyć migoczącą taflę wody, do złudzenia przypominającą prawdziwe wodne lustro.

– Motyw łabędzia zaczerpnęliśmy z mitologicznej postaci Ledy, ale jego postać odnaleźliśmy też w rozświetlonej przez nas, ogrodowej fontannie – mówi Michał Kwasieborski, Head of Design Multidekor, firmy która zaprojektowała i wykonała świetlną ekspozycję.

Stworzenie koncepcji świetlnej wystawy i jej realizacja to wielkie wyzwanie zarówno na poziomie projektowym, jak i produkcyjnym. Królewski Ogród Światła ze wszystkimi swoimi niepowtarzalnymi atrakcjami rok rocznie przyciąga tysiące zwiedzających.

– Ten projekt jest dla nas absolutnie wyjątkowy, unikalny w skali Europy. Nie tylko ze względu na kontekst miejsca, jego historię i znaczenie na mapie Warszawy, ale także przez wzgląd na szacunek, jakim się cieszy wśród warszawian – wyjaśnia Kwasieborski.