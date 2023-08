W Krynicy może powstać Osada Kulinarna. Architekci pracują nad tym projektem już 3 lata

Dom jednorodzinny, strefa spa, apartamenty, restauracja - pracownia BXB Studio pod przewodnictwem Bogusława Barnasia proponuje postawienie w Krynicy-Zdrój niewielkiej Osady Kulinarnej.

Znana polska pracownia architektoniczna BXB Studio stworzyła projekt Osady Kulinarnej w Krynicy-Zdrój.

W ramach projektu przewidziano dwa budynki - jeden o funkcji mieszkalnej, drugi gastronomicznej.

Osada Kulinarna w Krynicy projektu BXB Studio składa się z dwóch budynków – głównego mieszczącego dom jednorodzinny, strefę spa i sześć niezależnych apartamentów oraz niewielkiego budynku usługowego, w którym zlokalizowano restaurację.

Główny budynek Osady Kulinarnej posiada bryłę nawiązującą do typologii zabudowy lokalnej – zwarta konstrukcja, poziomy układ desek i dwuspadowy dach z kalenicą zwróconą równolegle do drogi. Budynek usługowy natomiast nawiązuje do prostopadłego układu lukarn zdobiących ową tradycyjną architekturę Krynicy. Oba budynki zwieńczone są dachami solarnymi w nowatorskim systemie SunRoof 2w1, które jednocześnie chronią i izolują, jak i wytwarzają energię elektryczną. Zintegrowanie architektury z fotowoltaiką zapewnia szczelność pokrycia oraz właściwą termoregulację obiektu, a także pozwala uzyskać wyjątkowy efekt wizualny. Wybrane rozwiązanie łączy estetykę z funkcjonalnością – zamienia nieruchomości w prywatne „zielone elektrownie”.

Przyjęta filozofia kształtowania Osady Kulinarnej wygenerowała nie tylko przestrzeń domu jednorodzinnego ale również inwestycję zabezpieczoną aktywami generującymi zysk – energetyczny, turystyczny oraz gastronomiczny.

Budynek główny składa się z kilku stref funkcjonalnych. Parter formuje przestrzeń domu jednorodzinnego, który łączy się z ogrodem poprzez taras wyposażony w outdoorową kuchnię.

Powyżej zlokalizowano strefę pomocniczą domu – hol, garaż, gabinet do pracy, dodatkowe pokoje dla dzieci oraz widokową strefę spa dla gości - saunę, pokój zabiegowy oraz zewnętrzne jacuzzi na tarasie.

Najwyżej zaprojektowano aż 6 dwupoziomowych apartamentów na wynajem z niezależnym dostępem. Każdy apartament pomimo niewielkiej kubatury zlokalizowanej pod połaciami dachu, posiada niezwykle ergonomiczną dwupoziomową przestrzeń formującą salonik wysoki aż na 3,5 metra. Pozostała przestrzeń to wysoka na 2,5m strefa holu, kuchni oraz łazienki. Ponad tą przestrzenią znajduje się poddasze apartamentu – niewielka lecz ergonomiczna sypialnia o powierzchni ok. 10mkw., która może być również wykonana jako otwarta antresola nad salonikiem.

W bezpośrednim sąsiedztwie drogi zaprojektowany został niewielki budynek usługowy o bardziej złożonej konstrukcji. Pełni on zarówno rolę bramy wejściowej do osady jak również funkcję buforu akustycznego dla domu. W parterze tej strefy zaprojektowano przestrzeń gastronomiczną. Powyżej umieściliśmy transparentną i widokową przestrzeń lokalnej outdoorowej restauracji dostępnej z ulicy. Dzięki ażurowej, drewnianej fasadzie tworzy ona w nocy rozpoznawalny, świetlisty lampion w krajobrazie Krynicy.