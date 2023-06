W Łodzi powstają nowe osiedla TBS

W dwóch lokalizacjach w Łodzi trwa budowa bloków, w których powstaną komunalne mieszkania ze średnim czynszem – przy ul. Przędzalnianej 103/105 oraz przy ul. Nawrot 98. To wspólne inwestycje miasta i Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Dom przy ul. Nawrot zostanie oddany do użytku w drugiej połowie 2024 r. Będzie w nim 35 nowych mieszkań: 17 komunalnych i 18 wynajmowanych w ramach budownictwa społecznego. Większość to typowe kawalerki (pokój z aneksem kuchennym) oraz mieszkania składające się z pokoju z kuchnią. Znajdziemy tu również lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla lokatorów dostępny będzie także garaż na 24 auta, który zostanie pokryty zielonym dachem.

Planowane są już kolejne wspólne inwestycje miasta i WTBS, które zaowocują budową ok. 250 lokali.