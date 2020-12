W Łodzi powstaje drewniane osiedle modułowe

W Łodzi powstanie 11 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wykonanych w technologii modułowego systemu budowania drewnianych konstrukcji szkieletowych z 14 miejscami parkingowymi.

Spółka Polskie Domy Drewniane wraz z generalnym wykonawcą, czyli konsorcjum firm Riser i Riser.domy 9 grudnia br. oficjalnie rozpoczęła inwestycję w Łodzi. Aktualnie na terenie budowy trwają prace przygotowawcze. Natomiast po nowym roku ruszą działania montażowe budynków w technologii Wood Core House. To opatentowany system budowania modułowych drewnianych konstrukcji szkieletowych, stworzony dla nowoczesnego i ekologicznego budownictwa.

W Łodzi powstanie 11 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z 14 miejscami parkingowymi. Aktualnie na terenie budowy trwają prace przygotowawcze oraz związane z projektem wykonawczym budynków, dróg oraz sieci instalacyjnych. Po nowym roku, kiedy generalny wykonawca otrzyma oficjalne pozwolenie na budowę, ruszą prace fundamentowe oraz montażowe konstrukcji budynków w technologii Wood Core House.

- Symboliczne wbicie łopaty to dla nas ważny moment. Oficjalnie rozpoczynamy naszą pierwszą inwestycję i to z przekonaniem, że jest ona w rękach profesjonalistów. Technologia, na którą stawiamy, czyli modułowy system producenta Wood Core House to gwarancja trwałych, bezpiecznych i energooszczędnych domów. Zgodnie z harmonogramem budowa zastanie zakończona w ostatnim kwartale 2021 roku i mam nadzieję, że również wtedy klucze trafią do rąk pierwszych mieszkańców. Już w niedługim czasie planujemy rozpoczęcie kolejnych inwestycji. Stale też powiększamy nasz bank ziemi – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Technologia głównym wyróżnikiem osiedla w Łodzi

Wood Core House to producent modułowego systemu budowania drewnianych konstrukcji szkieletowych. Ten system został najpierw skrupulatnie przeliczony, zaprojektowany a następnie poddany badaniom i testom pod okiem dr inż. Janusza Brola w Katedrze Inżynierii Budownictwa na Politechnice Śląskiej. Otrzymane wyniki potwierdzają trwałość i wytrzymałość opracowanej przez Wood Core House technologii.

Głównym materiałem, który zostanie użyty również w Łodzi, jest konstrukcyjne drewno świerkowe łączone na złącza klinowe (KVH) i drewno klejone (BSH). Grube belki stropowe z drewna KVH pozwalają na zastosowanie ogrzewania podłogowego i ciężkiej wylewki na piętrze. Natomiast solidna konstrukcja dachu daje możliwość obciążenia go pokryciem z dachówki ceramicznej lub cementowej a także panelami słonecznymi i fotowoltaicznymi.

- W systemie Wood Core House stosowane są wyłącznie certyfikowane materiały. Od drewna KVH najwyższej jakości po łączniki, kotwy i najmniejsze elementy jak m.in. śruby. Daje to gwarancję wysokiej jakości konstrukcji. Budynki powstające w tej technologii w 80% składają się z ocieplenia, co przekłada się na wysoką izolacyjność termiczną i niższe koszty użytkowania. Kolejnym ważnym aspektem jest ekologiczny wymiar technologii. Dzięki zastosowaniu naturalnego surowca, który swoją drogą jest drewnem krajowym, ograniczamy emisję CO2, a innowacyjny proces produkcji minimalizuje ilość odpadów. Dom o powierzchni 136 mkw. generuje zaledwie 0,15 metra sześciennego odpadów – mówi Piotr Góralczyk, Prezes Zarządu konsorcjum Riser i Riser.domy.

System konstrukcji szkieletowych Wood Core House skraca czas prefabrykacji a tym samym czas budowy. Zakończenie prac w Łodzi planowane jest już na ostatni kwartał 2021 roku.