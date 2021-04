W Łodzi powstaje kolejny woonerf. Tym razem miejsce jest specyficzne

Łódź buduje woonerf z zabytkową pompą i mnóstwem zieleni. Właśnie rozpoczęły się prace na skrzyżowaniu ulic Próchnika i Lipowej, w tzw. „kolanku”, gdzie ulice nie przecinają się, a jedna przechodzi w drugą pod kątem 90 stopni. To jedyne takie miejsce w Łodzi.

– To remont bardzo długo wyczekiwany przez mieszkańców tych ulic i okolicy. Warto podkreślić, że jest to projekt bardzo szeroko skonsultowany z mieszkańcami – właściwie każdy element tej przebudowy będzie taki, jak mieszkańcy oczekiwali. Zakres inwestycji obejmuje modernizację jezdni i chodników, zjazdów do posesji, zamontujemy nowe oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną oraz ławki. Nie zabraknie również zieleni i atrakcyjnej kolorowej nawierzchni z płyt i kostki. To już standard przy naszych inwestycjach. W tym miejscu zasadzimy 30 drzew, w tym 5 miłorzębów dwuklapowych i 25 lip drobnolistnych , a także 1000 krzewów - zakwitną tu berberysy i hortensje. Aby przestrzeń była atrakcyjniejsza zamontowana zostanie pompa wody, zdrój uliczny, a sama nawierzchnia narożnika wykonana zostanie kostek o różnych barwach i kształtach. Przebudowa obejmie także wymianę infrastruktury podziemnej i uporządkowanie sieci gestorów – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Obie ulice zbiegające się w „kolanku” zostaną zwężone, dzięki czemu będzie można poszerzyć chodniki, posadzić drzewa oraz krzewy, a wśród zieleni ustawić ławki oraz urządzić miejsca parkingowe. W ramach przebudowy zamontowane zostanie nowe oświetlenie uliczne.

– Rozpoczęliśmy frezowanie nawierzchni bitumicznej. Po zakończeniu prac z instalacjami podziemnymi przez ich gestorów, czeka nas korytowanie i budowa odwodnienia obu ulic oraz ustawienie oświetlenia. Dalsze etapy, to zazielenienie ulicy oraz ułożenie nowej nawierzchni z płyt granitowych i kostki – mówi Marcin Kubiciel, przedstawiciel wykonawcy.

Przebudowa „kolanka” zakończy się do końca 2021 r. Wartość inwestycji: ok. 2,3 mln zł brutto.