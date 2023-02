W Łodzi powstaje nowy kwartał mieszkalny od Okam Capital

Przy ul. Dowborczyków 18, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie Nowego Centrum Łodzi, powstaną nowe mieszkania. Projekt budowy nowych domów wielorodzinnych ogłosiła właśnie firma OKAM Capital.

REKLAMA

Nowe osiedle powstanie obok biurowca Łódź.Work, dawnej fabryki Teodora Meyerhoffa, którą firma OKAM wyremontowała w 2020 r.

Na działce o wielkości ok. 6700 mkw. staną cztery budynki (4-, 6- i 9-piętrowe, z podziemną halą garażową), w których będzie 347 mieszkań.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w III kwartale 2023 r. (wydano już pozwolenie na budowę), a ich zakończenie – w III kwartale 2025 r.

Budynki zaprojektowała Pracownia Architektoniczna Ferdzynowie.

– Niezwykle cieszymy się na kolejny projekt w Łodzi. To miasto, z którym jesteśmy związani od początku istnienia OKAM, które rozkwita na naszych oczach, mając dalszy, ogromny potencjał rozwoju. Łódź postrzegana jest jako miejsce atrakcyjne do życia i inwestowania. Aktywnie uczestniczymy – zarówno poprzez projekty budowlane, jak i udział w różnych inicjatywach – w jej przeobrażeniu. Dzięki procesowi rewitalizacji przekształcamy zniszczone obiekty, nadając im nowy koloryt. Łączymy to, co najważniejsze, elementy historyczne z nowoczesnymi akcentami – zaznacza Marcin Michalec, prezes zarządu OKAM Capital.

Jak zapowiada inwestor, mieszkania będą mieć wysokość do 2,65 m, a także duże okna (tzw. portfenetry). Do niektórych lokali przypisane będą indywidualne tarasy na dachach budynków z bezpośrednim wyjściem z mieszkań. Ściany i filary elewacji parteru mają być wyłożone okładziną z płyt kamiennych lub gresowych w kolorze brunatno-brązowym. Walorem inwestycji ma być też otaczająca ją zieleń – obsadzone roślinnością dziedziniec oraz dachy budynków. O tę żywą zieleń dbać będzie system automatycznego podlewania zbieraną wodą deszczową. Do dyspozycji mieszkańców będą miejsca postojowe z ładowarkami do pojazdów elektrycznych.