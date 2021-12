W Łodzi powstaje nowy park

W ramach Budżetu Obywatelskiego w Łodzi powstanie nowy park na Chojnach. Właśnie rozpoczęły się prace.

REKLAMA

- Wystartował pierwszy etap przebudowy terenu na Chojnach. Powstaje park czyli przyjazna przestrzeń zarówno dla seniorów, jak i najmłodszych. W ramach inwestycji przebudujemy chodniki, zamontujemy elementy małej architektury, wybudujemy żwirową ścieżkę biegową, uporządkujemy zieleń i zasadzimy blisko tysiąc nowych krzewów - mówi Marcin Sośnierz, Zarząd Inwestycji Miejskich

Park Rekreacyjno–Wypoczynkowy na osiedlu Chojny Zatorze, który powstaje na terenach zielonych między ulicami Jutrzenki i Św. Jana Bożego (od ul. Mieszkalnej do ul. Zagranicznej) to ostatnie niezabudowane miejsce na tym osiedlu. Teren zmieni się tak, aby można tu było przyjść na spacer, pobawić się z dziećmi, pobiegać czy po prostu odpocząć wśród zieleni. Zamontowane zostaną stojaki na rowery, ławki i kosze na śmieci. Powstanie też nowoczesne oświetlenie, które zapewnią lampy solarne nie wymagające przyłączenia do sieci, zachowujące sprawność aż przez 25 lat.

Nowa zieleń

W nowym parku rośnie już 68 drzew. Dodatkowo zasadzonych zostanie blisko 1000 krzewów, w tym prawie 300 róży okrywowej i 300 śnieguliczki. Nie zabraknie traw ozdobnych. Istniejący trawnik, który zajmie około 80% całego parku, zostanie uporządkowany. Zostanie tam wysiana specjalna mieszanka stosowana do trawników parkowych i specjalistycznych (czyli np. położonych w cieniu).

Wartość przebudowy terenu w pierwszym etapie to blisko 700 tys. złotych.

To nie koniec zmian

W ramach drugiego etapu budowy parku planowana jest rozbudowa tej przestrzeni o strefy aktywności. Pojawią się bezpieczny plac zbaw dla dzieci, łąka kwiatowa, domki dla owadów i budki dla ptaków. Szpaler drzew zostanie uzupełniony nowymi nasadzeniami, nie zabraknie dodatkowych krzewów i kwiatów. Powstanie również wygrodzony park dla psów z ławkami i koszami dla właścicieli.