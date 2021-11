W Łodzi powstaje pięć wież mieszkalnych. To jedna z największych takich inwestycji

Na wschodnim końcu ul. Tuwima w Łodzi, w miejscu po rozebranym budynku produkcyjno-magazynowym ruszyła budowa osiedla Tuwima Sky, będącego jedną z największych w mieście inwestycji mieszkaniowych.

REKLAMA

To pierwsza z łódzkich inwestycji spółki HREIT S.A., które zmienią charakter okolicy z biurowo-przemysłowego na mieszkaniowy. W realizowanym projekcie powstaną łącznie 874 lokale mieszkalne, 5 usługowych oraz garaże z 884 miejscami postojowymi.

Pięć wież

Wyróżnikiem bryły nowego budynku będzie pięć szesnastokondygnacyjnych wież mieszkalnych o wysokości ponad 40 metrów. Na ich najwyższych piętrach znajdować się będą m.in. dwupoziomowe lokale z dużymi przeszkleniami i dalekim widokiem na miasto oraz pobliski park 3 Maja. Na dachu hall garażowych pomiędzy między blokami mieszkalnymi zaprojektowano cztery ogrody tematyczne, a przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji również komórki i boksy rowerowe do bezpiecznego przechowywania jednośladów. W I etapie inwestycji powstanie blisko 300 mieszkań o powierzchni od 259 do 115 mkw. Są już w sprzedaży. Całość budowy ma zostać zrealizowana w ciągu dwóch lat.

Prefabrykaty rządzą

Inwestycja zrealizowana zostanie w technologii prefabrykacji, będącej unowocześnieniem popularnej niegdyś technologii wielkopłytowej. Ten sposób budowania – z wykorzystaniem betonowych prefabrykatów – bardzo zyskuje w ostatnich latach na popularności. Nie tylko skraca czas budowy oraz obniża jej koszty, ale zapewnia również bardzo dobre parametry akustyczne i termiczne. Beton nie wydziela żadnych szkodliwych substancji, jest odporny na działanie pleśni i grzybów.

Inwestycja przy ul. Tuwima 95 to wstęp do dalszej zabudowy mieszkaniowej w tym rejonie. HREIT planuje zabudować kilkoma budynkami także sąsiednią nieruchomość, przy ul. Tuwima 97. W ramach I etapu realizacji tej inwestycji nazwanej Tuwima Gardens powstanie dom mieszczący 165 lokali mieszkalnych i 1 lokal usługowy oraz parkingi naziemne i podziemne dla 167 pojazdów. Zakończenie inwestycji przy ul. Tuwima 97 planowane jest na 2024 rok.