W Łodzi powstaje zielona enklawa. Trwa przebudowa Pasażu Róży

Już wiosną 2021 roku mieszkańcy Łodzi i turyści będą mogli przespacerować się przebudowanym i powiększonym pasażem Róży, który zyska połączenie z ul. Zachodnią i placem Wolności. Powierzchnia rozbudowanego pasażu będzie mieć blisko 3100 m kw., z czego różnorodna zieleń zajmie ok. 700 m kw.

REKLAMA

W pasażu Róży zakończyły się już roboty związane z przebudową instalacji sanitarnej. Dobiega końca układanie sieci elektrycznej. Rozpoczęły się także prace brukarskie przy układaniu nawierzchni z płyt granitowych. Nawierzchnia pasażu będzie wykonana z granitu podobnego to tego z ul. Piotrkowskiej. Dla wygody spacerowiczów schody między ul. Piotrkowską a ul. Zachodnią zostaną zniwelowane.

Ustawione są już pergole oraz konstrukcje stalowe zielonych ścian, które zostaną jeszcze uzupełnione o elementy drewniane. W następnym etapie ustawione będą słupy latarni. Trwają intensywne prace przy nasadzeniach zieleni. Pasaż wzbogaci się o 13 dużych drzew, liczne krzewy aż 8 odmian róż, 12 grusz drobnoowocowych oraz wiąz górski. Przy budynkach sąsiadujących z pasażem powstaną trzy „zielone ściany” obsadzone bluszczem.

W sumie w pasażu Róży posadzonych zostanie 1300 krzewów oraz 113 pnącz. O dobrą kondycję zieleni zadba automatyczny system nawadniający. Rozbudowany pasaż będzie tym, na co czekają łodzianie - zieloną enklawą w centrum miasta. Mieszkańcy i turyści będą mieli do dyspozycji 33 ławki, 10 koszy na śmieci, osiem stojaków rowerowych i trzy podświetlane gabloty informujące o wydarzeniach w mieście. Całość będzie nawiązywała do tak dobrze przyjętych przez łodzian woonerfów.

Wartość inwestycji to 5,95 mln zł. Zakończenie prac zaplanowane jest na wiosnę 2021 r.