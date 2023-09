W Łodzi powstał przyjazny pokój przesłuchań dzieci

W Łodzi otwarto Centrum Pomocy Dzieciom. W ramach jego działania powstał przyjazny pokój przesłuchań.

W Łodzi Fundacja Słonie na Balkonie, we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę otworzyła Centrum Pomocy Dzieciom.

W ramach działania centrum otwarty został Przyjazny Pokój Przesłuchań.

Pokój składa się z trzech pomieszczeń: poczekalni dla dziecka; pokoju, w którym dziecko składa zeznania oraz pokoju technicznego.

Przestrzeń urządzono z naciskiem na to, aby było przyjaźnie i przytulnie: dzieci mają miejsce do zabawy, nastolatkowie mogą naładować telefon.

Cieszy pokój przesłuchań w miejscu neutralnym, nie nasuwającym negatywnych skojarzeń i umożliwiającym psychologowi przygotowanie dziecka do trudów przesłuchania – zauważa Sędzia Anna Maria Wesołowska.

Centrum Pomocy Dzieciom w Łodzi będzie działało według tych samych zasad i standardów, które sprawdziły się w innych tego typu placówkach w Polsce i na świecie.

Fundacja Słonie na Balkonie, we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę otworzyła w Łodzi Centrum Pomocy Dzieciom. Centrum będzie oferować nieodpłatną pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Przyjazne przesłuchanie

Centrum działa przy Fundacji Słonie na Balkonie przy Al. Kościuszki 39, lok 2 (na pierwszym piętrze) w Łodzi.

Dla mnie to niezwykle ważne, że stwarzamy kompleksową opiekę, pod jednym dachem dla skrzywdzonych dzieci. Moja perspektywa, biegłej psycholog z pokoju przesłuchań gdzie towarzyszę dzieciom i sędziom, pokazuje mi, że możemy lepiej zadbać o komfort przesłuchiwanego dziecka. Tutaj nie tylko zadbamy o komfort przesłuchania, możemy do niego dziecko przygotować, pokazać do czego służą kamery i mikrofony, opowiedzieć, kto jaką rolę odegra przy przesłuchaniu. Dzieci w Łodzi nie miały do tej pory szansy na wcześniejsze spotkanie w sądzie - mówi koordynatorka CPD w Łodzi Małgorzata Przybył.

Pokój przesłuchań mieści się w siedzibie Fundacji Słonie na Balkonie. Jest tutaj przyjazna poczekalnia, w której dziecko z opiekunem może zaczekać na spotkanie. Dzieci mają wygodne miejsce do zabawy, mogą napić się herbaty, a nastolatkowie mogą naładować telefon. Jest przyjaźnie i przytulnie. Kiedy wszystko jest gotowe do nagrania, dziecko zapraszane jest na przesłuchanie.

„Teraz przed nami najtrudniejsze zadanie, zaproszenie Sędziów do współpracy” – dodaje Małgorzata Przybył z Fundacji Słonie na Balkonie.

Sędzia Anna Maria Wesołowska wspiera powstanie Centrum w rodzinnym mieście.

Przesłuchanie to bardzo ważna czynność dla ustalenia sprawcy i okoliczności przestępstwa, ale na ogół też bardzo stresujące wydarzenie dla dziecka. Tam gdzie nie udało się ustrzec małego człowieka przed okrucieństwem świata dorosłych, należy dołożyć wszelkich starań, aby nie pogłębić stresu w czasie kontaktu z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości. Przepisy prawa wspólnotowego zobowiązują każde państwo członkowskie do zapewnienia możliwości uniknięcia kontaktu ofiary ze sprawcą. Przyjazne pokoje przesłuchań dla małoletniego świadka są już standardem. Ważne, żeby w sposób prawidłowy zabezpieczały dziecko przed wtórną wiktymizacją, przed widokiem gmachu sądu, kontaktem z policją sądową, a bywa, że też ze sprawcą. Dlatego cieszy pokój przesłuchań w miejscu neutralnym, nie nasuwającym negatywnych skojarzeń i umożliwiającym psychologowi przygotowanie dziecka do trudów przesłuchania – zaznacza Sędzia.

Siła współpracy

Centrum Pomocy Dzieciom w Łodzi będzie działało według tych samych zasad i standardów, które sprawdziły się w innych tego typu placówkach w Polsce i na świecie. Pierwsze takie ośrodki (Child Advocacy Centres) przeznaczone dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem powstawały w Stanach Zjednoczonych i w Skandynawii, gdzie funkcjonują w oparciu o model Barnahus.

Barnahus i wzorowane na nim Centrum Pomocy Dzieciom to system wsparcia, który oferuje wszechstronną, profesjonalną, interdyscyplinarną pomoc potrzebną do tego, aby dziecko jak najszybciej mogło wrócić do równowagi po doświadczeniu przemocy lub wykorzystywania seksualnego. Opieka terapeutów dziecięcych, psychologów, psychiatrów, lekarzy pediatrów, prawników jest dostępna pod jednym dachem, w jednym – przyjaźnie zaprojektowanym i przystosowanym do potrzeb dzieci – miejscu.

Nad poprawą stanu dziecka i wsparciem niekrzywdzącego rodzica pracuje stały, interdyscyplinarny zespół specjalistów, którzy systematycznie się spotykają i informują o postępach lub problemach, jakie napotykają w tym procesie. Dzięki temu rodzic i dziecko nie muszą szukać pomocy w wielu różnych instytucjach, opowiadać o trudnych doświadczeniach w kolejnych placówkach, rezerwować miejsca na wizytę u specjalistów w wielu kolejkach.

Podstawowym standardem funkcjonowania Centrów Pomocy Dzieciom jest to, że wszystkie działania i decyzje podejmujemy w oparciu o najlepiej pojęty interes dziecka, w najszybszym możliwym czasie, bez zbędnej zwłoki. Oraz – co równie ważne – że dziecko ma prawo do wyrażania swoich opinii i otrzymywania zrozumiałych dla siebie informacji np. na temat tego, co będzie się działo między innymi w procedurach prawnych, w których uczestniczy”– mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Przyjazny Pokój Przesłuchań powstały w ramach Centrum Pomocy Dzieciom w Łodzi, fot. mat. prasowe

Wspólne konsultowanie działań międzyinstytucjonalnych, przynajmniej w pewnym zakresie, pozwala na znacznie skuteczniejszą pomoc naszym podopiecznym i sprawia, że oferta wsparcia jest lepiej dostosowana do ich potrzeb. Dlatego w ramach sieci CPD staramy się podpisywać formalne porozumienia o współpracy z innymi instytucjami działającymi w regionie: pomocą społeczną, policją, prokuraturą, sądem, ochroną zdrowia, oświatą itp. w czym Słonie na Balkonie mają już doświadczenie – mówi Beata Wojtkowska, członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Przyjazny Pokój Przesłuchań powstały w ramach Centrum Pomocy Dzieciom w Łodzi, fot. mat. prasowe