W Łodzi powstał wyjątkowy plac zabaw. Motywem przewodnim piłka nożna

W parku Widzewskim w Łodzi powstał plac zabaw, którego motywem przewodnim jest piłka nożna.

Na łódzkim Widzewie powstał piłkarski plac zabaw, informuje Łódź.pl. Inwestycja jest realizowana w ramach łódzkiego Planu dla Osiedli. Jej wartość to 448 200,00 zł.

Największą atrakcją nowego placu o tematyce piłkarskiej jest kula wspinaczkowa o grafice piłki nożnej o średnicy 1,6 m.

fot. Paweł Łacheta, www.lodz.pl

Oprócz tego na nowym placu zabaw zostały zamontowane urządzenia wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią, ruchomymi schodkami, wirującą huśtawką oraz zjazdem typu tyrolka. Inne atrakcje to stół do gry w piłkarzyki, urządzenie do ćwiczeń koordynacji ruchowej oraz trampolina ziemna. Dodatkowo na nawierzchni zostały zamontowane cztery gry planszowe: twister, darts, klasy i alfabet.

Plac ma zostać oddany do użytku w ciągu najbliższych tygodni.