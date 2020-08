W Łodzi powstał zielony dach o powierzchni kilku boisk piłkarskich. Wieńczy budowane Orientarium

Zakończyły się prace przy układaniu zielonego dachu łódzkiego Orientarium, informuje portal uml.lodz.pl. Dach ma powierzchnię kilku boisk piłkarskich i wytrzyma zarówno długą suszę, jak i gwałtowne ulewy, czy obfite opady śniegu.

Prace przy budowie łódzkiego Orientarium cały czas posuwają się do przodu. Właśnie zakończyło układanie zielonego dachu o powierzchni kilku boisk piłkarskich.

- Może dzisiaj jeszcze trudno sobie to wyobrazić, ale ponad połowa powierzchni Orientarium będzie zielona. Zielone będą wybiegi zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Będą to nie tylko drzewa, krzewy i trawy, ale także pnącza, które zakryją betonowe ściany wewnątrz pawilonów. Gotowy jest już zielony dach kompleksu. A to niemały dach, bo o wielkości kilku boisk piłkarskich. Jest skonstruowany tak, aby był maksymalnie samoutrzymujący się i wymagał niewiele pielęgnacji. Rozchodnik, którym dach jest pokryty, wytrzyma i suszę, i obfite opady deszczu. Pod nim znajdują się materiały, które przyjmą duże opady, a przy wyższych temperaturach oddadzą wilgoć przez parowanie - mówi prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska.

Budowa budynku Orientarium wchodzi w fazę wykończeniową. Zakończyły się już najcięższe prace konstrukcyjne, teraz trwają prace wykończeniowe, montowane są systemy uzdatniania wody i wentylacji, trwają przygotowania do zalania wodą niecki oceanicznej i niecki rafy koralowej, powstają również dekoracje.

Cała zieleń w Orientarium i jego otoczeniu będzie zasilana wodą deszczową gromadzoną w podziemnych zbiornikach. Jak podkreśla prezes Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, wszystkie instalacje burzowe obiektów spółki są odcięte od kanalizacji, a całość deszczówki jaka spada na teren zoo na nim pozostaje i wykorzystywana jest na własne potrzeby.