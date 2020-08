W Łodzi powstanie arena lekkoatletyczna

Łódź buduje Rudzki Klub Sportowy, informuje portal uml.lodz.pl. Na Rudzie powstanie arena lekkoatletyczna.

- Łódź buduje Rudzki Klub Sportowy i to stało się faktem. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy przebudowę - areny lekkoatletycznej, która będzie mam nadzieję służyła nie tylko naszym łódzkim sportowcom, ale będzie również miejscem treningowym dla gości. W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie kopert, w których znalazły się wnioski o przystąpienie do licytacji. Do udziału w licytacji zgłosiło się pięć firm. Wnioski zostaną przeanalizowane - jeśli nie będzie żadnych uwag ze strony zamawiającego - wnioskodawcy zostaną zaproszeni do licytacji. Jestem przekonana, że do końca 2021 r. RKS zyska boisko lekkoatletyczne z prawdziwego zdarzenia. Nowy obiekt będzie przystosowany, by można było na nim rozgrywać m.in. biegi sprinterskie, średnie oraz z przeszkodami, skoki w dal i o tyczce, trójskok, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, młotem oraz dyskiem – mówi Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent Łodzi.

Zostanie tutaj wykonane boisko z nawierzchni trawiastej z naturalną trawą o polu gry 63 x 100 m., wokół którego przewidziano bieżnię okrężną o długości 400 m z sześcioma torami okrężnymi i ośmioma torami prostymi do biegów sprinterskich. Na arenie znajdzie się również m.in. bieżnia rozgrzewkowa z zeskokiem do skoku w dal i trójskoku, rozgrzewkowa rzutnia do pchnięcia kulą, skocznie do skoku w dal i trójskoku, koło do pchnięcia kulą, skocznia do skoku o tyczce, rzutnie do rzutu oszczepem, młotem i dyskiem.

Na terenie objętym inwestycją znajduje się hala lekkoatletyczna, która będzie funkcjonowała przez cały okres prowadzenia robót.

Wartość inwestycji to 7 000 000 zł