W Łodzi powstanie nowy biurowiec. Oto przeszklona bryła od Reform Architekt

Na trójkątnej działce przy ul. Przybyszewskiego na łódzkim Widzewie powstanie luksusowy biurowiec Prismistic Office. Budowa ma się rozpocząć w 2024 r.

Przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi powstanie nowy biurowiec - Prismistic Office.

Obiekt ma mieć 4 kondygnacje i będą go wyróżniać pryzmatyczne przeszklenia.

Gmach będzie mieć ok. 14 tys. mkw. powierzchni użytkowych – na parterze znajdą się lokale dla handlu i usług, wyższe kondygnacje będą przeznaczone na biura.

Za projekt odpowiada pracownia Reform Architekt, zaś po stronie inwestora stoi spółka Peira.

Uwarunkowanie przestrzenne jest pierwszą i najważniejszą wytyczną jaką otrzymuje architekt od inwestora. W przypadku projektu Prismistic Office, architekt Marcin Tomaszewski otrzymał trójkątny rzut działki, który należy do nietypowych kształtów i wiąże się z nie lada wyzwaniem. Istotnym aspektem przy projektowaniu jest maksymalne zagospodarowanie terenu oraz przekształcenie tego, co wydaje się trudne, w sprzyjające architekturze. W ten sposób Tomaszewski uzyskał charakterystyczną formę biurowca, która stała się powtarzalną charakterystyką architektury budynku. Dodatkowo, specyfika działki umożliwiła zaprojektowanie trzech oddzielnych wejść do obiektu.

Zaprojektowane prostopadłościany połączone zostały ze sobą trzema łącznikami z pryzmatycznymi przeszkleniami o nieregularnym ułożeniu, które subtelnie zmieniają kolory wraz ze zmianami pogody, porą dnia oraz kątem patrzenia. Z zewnątrz budynek otoczony jest miejscami parkingowymi, natomiast w jego centralnej części powstało patio, które wzbogaca różnorodna roślinność wyrastającą z trójkątnych donic. Z jego poziomu mamy dostęp do części usługowej, której witryny powielają wzorzec całego budynku, spajając ze sobą całość poprzez trójkątne przeszklenia.

Przeszklona fasada pełni funkcję transparentnej przegrody, która umożliwia wgląd do wnętrza biurowca jednocześnie otwierając je na otoczenie. Zastosowany materiał umożliwia oświetlenie wnętrza światłem naturalnym oraz, co ważne w projektowaniu przyjaznym środowisku, pozyskiwanie energii cieplej ze słońca w sposób pasywny.

Aby nie doszło do przegrzania, na elewacji budynku zastosowana zostały panele wentylacyjne, które są integralną częścią wykończenia jego zewnętrza tworząc charakterystyczną fakturę. Projekt ten cechują również podcięte narożniki, które dają złudzenie lewitującego budynku.