W Łodzi powstanie nowy gmach Archiwum Państwowego. Tak ma wyglądać

Archiwa Państwowe rozpoczęły postępowanie wyboru prywatnego partnera, który wybuduje pięć regionalnych archiwów: – w Koszalinie, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu i Szczecinie, a także nowe Archiwum Państwowe w Łodzi, które ma powstać przy pl. Dąbrowskiego, obok Teatru Wielkiego.

O planach budowy nowej siedziby Archiwum Państwowego w Łodzi mówiło się już od dwóch lat, gdy po jedenastu latach starań Urząd Miasta Łodzi odzyskał budynek pierwszego łódzkiego ratusza przy pl. Wolności 1 należący wtedy do Skarbu Państwa, a zajmowany przez Archiwum Państwowe. W 2019 r. władze miasta zawarły z dyrekcją Archiwum Państwowego umowę zamiany nieruchomości – miasto odzyskało historyczny magistrat wraz z placówką AP przy al. Piłsudskiego 33, przekazując w zamian niezagospodarowaną działkę przy pl. Dąbrowskiego 19. Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, zapowiadał wtedy, że do 2024 r. obok Teatru Wielkiego stanie nowa siedziba łódzkich archiwistów, która przejmie funkcję i zbiory trzech istniejących oddziałów tej instytucji w Łodzi. Teraz te obietnice zaczynają się krystalizować, jednocześnie w pięciu miastach.

Inwestycja w formule PPP

Inwestycja ma zostać zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Poszukiwany partner prywatny będzie odpowiadał za cały proces budowlany wszystkich pięciu realizacji, ich sfinansowanie i późniejsze utrzymanie powstałej infrastruktury przez 25 lat. Jego wynagrodzeniem będą tzw. opłaty za dostępność, które przez ten okres ponosić będzie Archiwum Państwowe. Później budynki przejdą na jego własność.

Archiwum Państwowe w Łodzi koło Teatru Wielkiego

W Łodzi nową siedzibą Archiwum Państwowego ma być budynek, który stanie przy pl. Dąbrowskiego, na działce między Teatrem Wielkim a pałacykiem Stillera przy ul. Jaracza. Ma to być 4-kondygnacyjny gmach z podwyższeniem o piątą kondygnację w części zachodniej i jedną kondygnacją podziemną. Przewidywana powierzchnia użytkowa to 8,5 tys. mkw. Pomieści 45 kilometrów bieżących akt, co powinno zabezpieczyć potrzeby archiwum na kolejnych 30 lat. Obecnie zasoby Archiwum Państwowego w Łodzi to 16,5 kilometra bieżących akt.