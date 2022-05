W Łodzi powstanie nowy skwer, a w nim m.in. plac zabaw i siłownia plenerowa

Jeszcze w tym roku przy ulicy Turoszowskiej w Łodzi powstanie bezpieczny plac zabaw z wielofunkcyjnymi zabawkami oraz huśtawki typu „bocianie gniazdo". Nie zabraknie elementów małej architektury, w tym ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych – mówi Justyna Krakowiak, Zarząd Inwestycji Miejskich na temat nowego skweru w Łodzi.

Na placu najmłodsi będą mogli bawić się na bezpiecznej dwuwarstwowej nawierzchni z płytek gumowych EPDM. Pojawi się tam również alejka glinkowo-żwirkowa. Na terenie nowego zieleńca zaprojektowano plenerową mini siłownię, wyposażoną w wyciąg górny z platformą pylon, biegacz, twister i wahadło na słupie, orbitrek, prasę nożną oraz wioślarza.

Wokół nowej atrakcji zostanie uporządkowana zieleń i pojawią się nasadzenia traw ozdobnych. Nowa atrakcja na łódzkim Żubardziu to propozycja dla wszystkich osób, które lubią spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Będzie to rodzinna przestrzeń, z której skorzystają zarówno najmłodsi, jak i starsi mieszkańcy Łodzi. Wartość projektu to 435 tys. złotych.

Projekt jest realizowany w ramach łódzkiego „Planu dla osiedli".