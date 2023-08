W Łodzi powstanie nowy zielony skwer. W planach wydobycie na powierzchnię rzeki Lamus

Kolejny zielony skwer powstanie w Łodzi. Projekt wpisuje się w miejskie plany wydobycia rzeki Lamus na powierzchnię.

Jak donosi portal Łódź.pl, obok nowoczesnych mieszkań, które mają powstać przy Tymienieckiego 17 (vis-à-vis Parku Kilińskiego), planowany jest też kolejny zielony skwer dostępny dla łodzian. To efekt porozumienia Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ ze spółką T17, która realizuje prestiżową inwestycję w tym rejonie Łodzi.

Zaprojektowana przez Konior Studio inwestycja powstający przy Tymienieckiego 17, fot. mat. prasowe

Skwer ma mieć powierzchnię 3 tys. mkw. Projekt przewiduje szlak pieszo-rowerowy w śladzie dawnej kolei scheiblerowskiej oraz wydobycie spod ziemi rzeki Lamus. Rzeka, od początku XX w. schowana w kanale, zostanie odtworzona w łagodnym obniżeniu terenu i zakończy się niewielkim stawem, przy którym będzie można wygodnie usiąść. W ciągu kilku kolejnych lat, już w ramach działań miejskich, na powierzchnię wydobyta ma być większa część Lamusa.

Inwestor chce również posadzić na nowym skwerze kilkadziesiąt drzew, w tym drzew dużych, nawet kilkunastometrowych. Mają to być gatunki zgodne z tymi, które rosną w pobliskim parku im. Kilińskiego, aby cały obszar był przyrodniczo spójny. Na skwerze znaleźć ma się również rzeźba lub fontanna nawiązująca do fabrykanckiej historii tego miejsca. Wstępna koncepcja będzie dalej rozwijana we współpracy z miastem.

Przy Tymienieckiego w Łodzi powstanie ogólnodostępny zielony skwer. fot. Łódź.pl, www.lodz.pl

Projekt odkrycia rzeki Lamus

Projekt odkrycia rzeki Lamus będzie obejmował park Kilińskiego oraz plac Zwycięstwa, obok parku Źródliska. Mają być tam utworzone bulwary, gdzie będzie można usiąść nad wodą, odpocząć i podziwiać jedną z łódzkich rzek. Zamontowany będzie tam również nowoczesny system retencji, oparty o wody opadowe. W planach jest też zwiększenie ilości zieleni oraz utworzenie tam szlaków pieszo-rowerowych.

Za cały projekt T17 odpowiada renomowana pracownia architektoniczna Konior Studio. Spółkę T17 tworzą UNIQUM sp. z o. o, która działa w Łodzi w obszarze zabytkowych budynków oraz giełdowa spółka Internity S.A. zajmująca się projektowaniem luksusowych wnętrz oraz zarządzania procesem .