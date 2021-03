W Łodzi powstanie pierwsze zrównoważone osiedle

Echo Investment i Veolia, wytwórca energii elektrycznej i ciepła, zbudują pierwsze osiedle zaprojektowane zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Łodzi.

W ramach współpracy w inwestycjach mieszkaniowych i wielofunkcyjnych dewelopera będą montowane instalacje fotowoltaiczne, umożliwiające zasilanie zieloną energią części wspólnych budynków, wentylacji i klimatyzacji. Veolia dostarczy także energię z OZE do osiedlowych ładowarek aut elektrycznych. Pilotażowa instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana i uruchomiona w nowej inwestycji Echo Investment, której budowę deweloper planuje rozpocząć jeszcze w tym roku na łódzkim Widzewie.

Czym jest zrównoważone osiedle?

– Echo Investment to pierwszy deweloper, który ze swoim projektem wpisuje się zarówno w ideę współtworzenia miasta, która jest fundamentem naszej nowej strategii, jak i w proces pro-ekologicznych zmian. Osiedle, które zbuduje będzie czymś więcej niż tylko zespołem bloków, będą to możliwie samowystarczalne budynki, wykorzystujące odnawialne źródła energii, wykorzystujące wodę opadową, miejsce, które będzie swoimi funkcjonalnościami zachęcać do zmiany nawyków na lepsze dla środowiska – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Idea strategii rozwoju Łodzi jako miasta zeroemisyjnego i czystego zakłada m.in. lokalną produkcję energii z OZE, rozwój infrastruktury rowerowej czy stopniową dekarbonizację transportu.

- Jako deweloper aktywnie uczestniczymy w tworzeniu przyjaznego miasta przyszłości – budujemy otwarte, wielofunkcyjne kwartały, gdzie duży nacisk kładziemy na jakość przestrzeni społecznej. Mieszkańcom i użytkownikom naszych inwestycji zapewniamy dostęp do infrastruktury, która podnosi komfort życia i sprzyja propagowaniu zachowań proekologicznych. Dzięki partnerstwu z Veolią nasze budynki będą wspierane przez OZE, co zwiększy ich efektywność energetyczną. Testową instalację fotowoltaiczną wykonaliśmy na łódzkiej Fuzji, gdzie zdała egzamin. Szersze wdrożenie planujemy na nowej inwestycji w Łodzi, której budowa ruszy jeszcze w tym roku – mówi Waldemar Olbryk, dyrektor działu projektów mieszkaniowych w Echo Investment.

OZE wkracza do mieszkań

Veolia to wytwórca energii elektrycznej i ciepła oraz współzałożyciel Łódzkiego Klastra Fala Energii. Realizuje projekt dotyczący rozproszonych źródeł energii na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego. Swoje innowacyjne rozwiązania oparte na wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wdraża w budynkach mieszkalnych.

– W ramach współpracy zaprojektujemy i uruchomimy pilotażowe instalacje paneli fotowoltaicznych PV, które pozwolą wytwarzać energię elektryczną w miejscu jej użytkowania. Energia ta może być wykorzystana do zasilania części wspólnych budynków np. wind lub oświetlenia, urządzeń wentylacji i klimatyzacji czy stacji ładowania samochodów elektrycznych. Obszar naszej współpracy obejmuje także dostarczanie do mieszkań Echo Investment zielonego ciepła, powstającego w lokalnej elektrociepłowni Veolii. W przyszłości planujemy rozszerzyć naszą współpracę o opracowanie i wdrożenie modelu systemu wynajmu oraz współdzielonego użytkowania samochodów elektrycznych w formule „carsharing” – tłumaczy Anna Kędziora-Szwagrzak, prezes zarządu Veolia Energia Łódź.

Lepsza jakość życia