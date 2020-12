W Łodzi ruszy inwestycja za 10 mln zł

W Łodzi już wiosną przyszłego roku ruszy pierwszy etap przebudowy i modernizacji obiektów Rudzkiego Klubu Sportowego. Inwestycja będzie kosztować blisko 10 mln zł, z czego prawie 7 mln pochodzi z miejskiej kasy, podaje UM Łódź.

REKLAMA

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę Rudzkiego Klubu Sportowego - ważnej łódzkiej inwestycji, która pochłonie 10 mln złotych (prawie 7 mln pokryje miejska kasa - resztę, budżet państwa).

Przetarg wygrała firma TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość inwestycji to 9,9 mln zł.

– Przetarg na kompleksową przebudowę Rudzkiego Klubu Sportowego został właśnie rozstrzygnięty. Wystartowało w nim 4 wykonawców, jednak jedna została odrzucona. Wygrała firma TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość inwestycji to 9,9 mln zł. Prace wystartują na początku 2021 roku, a finisz inwestycji nastąpi w grudniu 2021. Zakres prac pierwszego etapu obejmuje wykonanie m.in. trawiastego boiska o wymiarach 63 x 100 m, sześciotorowej 400-metrowej bieżni lekkoatletycznej, rowu z wodą do biegu z przeszkodami, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku o tyczce, rzutni oszczepem, młotem i dyskiem oraz zeskoku do skoku wzwyż. Bieżnia i wszystkie urządzenia lekkoatletyczne będą zgodne z przepisami IAAF oraz PZLA, co pozwoli na organizację zawodów krajowych i międzynarodowych. Obiekt będzie spełniał wymagania klasy IVA, co pozwala na zorganizowania nawet mistrzostw Europy w czwórbojach. Rok 2021 to będzie dobry rok dla rozbudowy infrastruktury sportowej w Łodzi – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

W drugim etapie modernizacji obiekt wzbogaci się o nowy budynek, w którym znajdzie się m.in. internat.

Prace mają wystartować na początku 2021 roku, a finisz inwestycji nastąpi w grudniu 2021.