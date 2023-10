W Łodzi trwa remont parku Staromiejskiego. Budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

W Łodzi trwa remont parku Staromiejskiego. Prace mają się zakończyć jeszcze w 2023 roku.

W parku trwają prace: montowane jest oświetlenie, kładzione są nawierzchnie.

Stare alejki, fontanny i rzeźby będą wyremontowane, pojawią się także cztery nowe fontanny. W parku będzie nowa mała architektura, stylowe lampy i altany.

Park Staromiejski to jeden z najczęściej odwiedzanych łódzkich parków. Obecnie przechodzi remont. Jak donosi Łódź.pl, robotnicy kładą nawierzchnie mineralne i granitowe na parkowych alejkach i wyrównują grunt pod tereny zielone.

Rozpoczął się już także montaż oświetlenia. Z kolei po zachodniej stronie parku rozpoczęły się już nasadzenia nowych krzewów i wysiewanie traw ozdobnych.

W Łodzi trwa remont parku Staromiejskiego, fot. UM Łódź, www.lodz.pl

Po remoncie popularne miejsce spacerów Łodzian i Łodzianek zyska nowe oblicze. Stare alejki, fontanny i rzeźby będą wyremontowane, pojawią się także cztery nowe fontanny. W parku będzie nowa mała architektura, stylowe lampy i altany.

Przewidziano również atrakcje dla dorosłych i najmłodszych, odwiedzających park - przykłady to boisko do gry w bule i zielony amfiteatr. Park stanie się architektonicznie dostępny dla wszystkich - wejścia od strony ul. Wolborskiej zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.