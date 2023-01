W Łodzi znów adaptują. Była stara fabryka, będzie aparthotel

Pofabryczny gmach przy ul. 6 Sierpnia 47 w Łodzi zmieni się w aparthotel, dzięki inwestycji prywatnego inwestora.

REKLAMA

Kolejna stara fabryka w Łodzi zmieni się w aparthotel.

Trwa już zaawansowany remont pofabrycznego budynku przy ul. 6 Sierpnia 47 w Łodzi.

Metamorfozę stara fabryka w Łodzi zawdzięcza prywatnemu inwestorowi, który adaptuje go na aparthotel. Przykładem może być nieodległa Krzywa Kamienica przy zbiegu ulic Lipowej i Próchnika, która po remoncie z architektonicznego brzydkiego kaczątka przeobraziła się w ozdobę okolicy. Przykład to zresztą nieprzypadkowy, bo remont obiektu przy ul. 6 Sierpnia to dzieło tego samego inwestora, a Krzywa Kamienica ma być wzorem dla tego projektu - donosi oficjalny portal miejski Łodzi.

Zaawansowany remont

Remont jest już mocno zaawansowany i ma skończyć się za kilka miesięcy. Poza całkowitą zmianą funkcjonalności obiektu inwestor zamierza też przywrócić jego oryginalny wygląd, którego elementem były zewnętrzne klatki schodowe do ewakuacji w przypadku pożaru (istniały w wielu dawnych fabrykach, do czasów współczesnych przetrwało niewiele). Trwają konieczne uzgodnienia tej kwestii ze służbami konserwatorskimi.

– Aparthotele już dzisiaj stanowią istotny element noclegowej mapy Łodzi. To niejednokrotnie obiekty z charakterem, dopieszczane przez właścicieli pod względem wystroju i klimatu, a jednocześnie oferujące przystępne ceny za swoje usługi. Często też są to inwestycje lokalnych przedsiębiorców, którzy w ten sposób chcą pochwalić się miastem, w którym przyszło im żyć i pracować. Dodatkowo, ze względu na wielkość, często ulokowane są w miejscach, gdzie nie mógłby powstać hotel kategoryzowany – mówi Tomasz Koralewski, prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej.