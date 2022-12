W łódzkim Monopolis stanęło nowe lodowisko

W łódzkim Monopolis powstała nowa atrakcja. Koło teatru Scena Monopolis stanęło zadaszone lodowisko.

REKLAMA

Plenerowa ślizgawka w Monopolis będzie czynna do 14 grudnia. Lodowisko funkcjonuje we wszystkie dni powszednie (w godz. 11:00-21:00 z przerwą techniczną w godz. 15:45–16:15) oraz w weekendy (w godz. 11:00–21:15 z przerwami technicznymi w godz. 14:30–15:00 i 18:30–19:00).

Monopolis to zrewitalizowany kompleks dawnych zakładów Monopolu Wódczanego z 1902 roku w Łodzi. Dziś dawna fabryka stała się idealną przestrzenią dla nowoczesnych biur z unikatowym klimatem, klubu dla dzieci, teatru, ARTgalerii, muzeum poświęconego historii dawnych zakładów Monopolu Wódczanego i amfiteatru, czyli funkcji stanowiących o różnorodności projektu. Na swoje siedziby te pofabryczne przestrzenie wybrały dotychczas szwajcarskie: Clariant i ABB oraz szwedzka Digital New Agency. Dziś Monopolis staje się jednym z bardziej rozpoznawalnych miejsc Łodzi. Jest to jeden z najbardziej technologicznie zaawansowanych projektów rewitalizacyjnych w Polsce. Wystarczy tu wspomnieć, że dwa ponad stuletnie budynki „zawieszone” zostały niemal w powietrzu. Poprzez obniżenie terenu o 4 metry odkryte zostały piękne zabytkowe piwnice, tworzące dziś wyjątkowy gastropasaż z restauracjami. Całość dopełnia olbrzymia dbałość o architektoniczny detal oraz wszechobecna zieleń. W procesie rewitalizacji inwestor Virako olbrzymią wagę przywiązywał do zachowania charakteru miejsca. Przez co zabytkowa cegła czyszczona była w sposób gwarantujący jej naturalny wygląd i patynę.

W przestrzeni kompleksu znajdziemy też wiele miejsca na sztukę. Obok ARTgalerii, w której organizowane są wystawy fotografii, plakatu czy malarstwa, jest miejsce na rzeźby uliczne. Pierwsza z nich jest inspirowana dziełem Roberta Indiany – instalacją artystyczną „LOVE”. W Monopolis wariacja tej rzeźby zaprojektowana została przez Rafał Grzelewski (głównego architekta Monopolis) i przedstawia napis Łódź.