W łódzkim Ogrodzie Botanicznym szykują się zmiany

Jak możemy przeczytać na portalu uml.lodz.pl, w łódzkim Botaniku szykują się zmiany. Wyposażony zostanie między innymi w zaplecze sanitarne, gastronomię i altany, a może nawet palmiarnia.

- Plany budowy Ogrodu Botanicznego w Łodzi sięgają lat 30. ubiegłego wieku, ale jego tworzenie na terenie parku na Zdrowiu rozpoczęło się dopiero po wojnie. W takim kształcie, jaki Botanik znamy dzisiaj, ogród zbudowano na przełomie lat 60. i 70. I od tamtej pory niewiele się tutaj zmieniło. Ogród wymaga zmian. Po sąsiedzku mamy nowy Aquapark Fala, w przyszłym roku otwarte zostanie w zoo Orientarium, w Lunaparku powstał największy w kraju plac zabaw. Botanik nie zostanie w tyle i będzie to kolejna inwestycja, która dodatkowo zwiększy atrakcyjność parku na Zdrowiu – mówi Aleksandra Sztuka z Wydziału Kształtowania Środowiska.

- Ogród potrzebuje zmian, ale nie radykalnych. Botanik dalej ma być zieloną ostoją i miejscem, gdzie można uciec przed zgiełkiem miasta. Nie zamierzamy go otwierać i zamieniać w park. Ale chcemy wyposażyć go w podstawowe atrybuty: gastronomię, zaplecze sanitarne, altany. Wyrównamy część alejek, zmodernizujemy kolekcje roślin, rozwiniemy program edukacyjny. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku znajdziemy partnera, który otworzy tu restaurację. Właśnie pod gastronomię przeznaczymy teren od strony ul. Krzemienieckiej, z którego wyprowadza się Tracz – mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ.

Otwartą kwestią w projekcie rewaloryzacji jest przeniesienie palmiarni do Ogrodu. - Mało kto już pamięta, ale oryginalny projekt zakładał budowę palmiarni właśnie tutaj. Czy należy do tego powrócić? To jedna z kwestii, którą rozważamy, a do rozważań zapraszamy łodzian. We wrześniu spotkamy się na konsultacjach. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje i wszystkie przedyskutujemy. Za dwa tygodnie zaproponujemy daty spotkań – mówi Sztuka.