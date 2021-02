W Lublinie do góry pnie się proekologiczna inwestycja

W Lublinie w górę pnie się proekologiczna inwestycja spod kreski Pracowni Projektowej ArchiKar.

Apartamenty Poligonowa to jedna bardziej zaskakujących i obiecujących zeszłorocznych inwestycji mieszkaniowych w Lublinie. Po tym jak inwestor RWP Development uruchomił jej wszystkie etapy zaledwie w przeciągu pół roku to systematycznie pnie się w górę… Za przebieg i postęp prac odpowiedzialny jest generalny wykonawca budynku DK Budownictwo.

Otoczony zielenią, proekologiczny budynek przy Poligonowej cechują: nieprzeciętny design i nowoczesne rozwiązania mające zagwarantować komfort mieszkańcom. Niewątpliwym jego atutem są udogodnienia tworzące tzw. inteligentny dom. Mieszkania dwupoziomowe w inwestycji wyposażone są w rozwiązania takie jak: Smart Home i klimatyzacja. Autorem koncepcji tego obiektu jest warszawska Pracownia Projektowa ArchiKar.

Uruchomione etapy będą finiszować w 2022 roku. I etap inwestycji zakończy się odpowiednio w I kwartale 2022 r., natomiast II i III zostanie oddany do użytku w II kwartale 2022 r.

– Puszczenie wszystkich etapów razem to nie lada wyzwanie. Jednakże DK Budownictwo to sprawdzony i doświadczony generalny wykonawca, więc wszystko przebiega zgodnie z planem. Na pierwszym odcinku prac wykonano właśnie strop nad I piętrem. Rozpoczęto również zbrojenie i szalowanie ścian konstrukcyjnych żelbetonowych na kondygnacji I oraz murowanie ścian osłonowych parteru. W etapie II wykonano strop nad III piętrem i połowę ścian konstrukcyjnych żelbetonowych na kondygnacji III, a także rozpoczęto murowanie ścian osłonowych parteru. Trzeci odcinek budowy - to na chwilę obecną wylanie stropu nad II piętrem – mówi Rafał Wojtyna, dyrektor zarządzający RWP Development.