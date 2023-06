W Lublinie powstaje Dworzec Metropolitalny spod kreski Tremend. Dużo zdjęć z budowy!

Na początku przyszłego roku w Lublinie do użytku oddane ma zostać Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, którego głównym obiektem jest Dworzec Metropolitalny spod kreski pracowni Tremend. Zajrzeliśmy na plac budowy!

W Lublinie powstaje Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, którego głównym obiektem będzie zaprojektowany przez pracownię Tremend Dworzec Metropolitalny.

Dworzec Metropolitalny, powstaje w zastępstwie starego dworca autobusowego z lat 70. XX wieku.

Nowoczesna architektura Dworca Metropolitalnego wchodzi w dialog z historyczną budowlą z 1877 roku projektu Witolda Lanciego.

Budynek dworca ma oryginalną strukturę: w większej zewnętrznej bryle zamknięta jest druga, mniejsza.

Dla architektów z pracowni Tremend priorytetem są rozwiązania przyjazne środowisku.

Podróżnym w Lublinie już niebawem służyć będzie Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, którego głównym obiektem jest Dworzec Metropolitalny autorstwa pracowni Tremend. Obiekt, będący doskonałym przykładem zrównoważonego projektowania, przyniósł już jego twórcom wiele prestiżowych nagród.

Dworzec Metropolitalny, powstaje w zastępstwie starego dworca autobusowego z lat 70. XX wieku, naprzeciwko dworca PKP Lublin Główny, między ulicami Dworcową, Gazową i Młyńską. Dzięki temu w jednej części Lublina zostanie zintegrowany transport kolejowy, autobusowy, busowy i miejski. W ramach całego założenia, będącego jedną z największych i najważniejszych inwestycji miasta współfinansowanych ze środków europejskich, wokół obiektu powstał nowy układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, Dworzec Metropolitalny, fot. Bartek Barczyk

Nowoczesna architektura Dworca Metropolitalnego wchodzi w dialog z historyczną budowlą z 1877 roku projektu Witolda Lanciego. Jak stwierdzają autorzy z pracowni Tremend „wskutek tego kontrastowego odróżnienia nie konkuruje z elewacjami historycznymi budynków i zabudowy miejskiej”. Architekci wyjaśniają, iż obiekt zaprojektowany jest „w sposób świadomie odmienny stylowo od istniejącej zabudowy dworca PKP o mocno zachowanych chronionych cechach historycznych”.

Pudełko w pudełku

Budynek Dworca Metropolitalnego ma strukturę „box-in-box”. W większej zewnętrznej bryle zamknięta jest druga, mniejsza. Znajdujący się nad nimi dach użytkowy z zielenią, na którym przewidziano skwer miejski i plac zabaw, oraz zadaszenie nad stanowiskami dla autobusów wsparte są na olbrzymich wolnostojących słupach kielichowych, które skrywają piony kanalizacji deszczowej. Ażurowe konstrukcje z rur stalowych, przywodzące na myśl splątane pnie drzew, nie tylko pełnią ważną funkcję użytkową, lecz także stanowią architektoniczny wyróżnik i zarazem ozdobę budowli.

Projektowanie zrównoważone

Dla architektów z pracowni Tremend priorytetem są rozwiązania przyjazne środowisku. Lubelski dworzec jest tego najlepszym przykładem. Struktura „pudełko w pudełku” i proekologiczne parametry szklanych elewacji zmniejszają koszty ogrzewania. Beton, stanowiący jeden z głównych budulców, jest materiałem o niskiej emisyjności. Blisko trzysta metrów kwadratowych powierzchni zajmuje zewnętrzny ogród wertykalny. Zastosowanie systemu wody szarej pozwala na wykorzystanie deszczówki do spłukiwania toalet oraz utrzymania zieleni.

Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, Dworzec Metropolitalny, fot. Bartek Barczyk

Walor prośrodowiskowy mają wentylacja z odzyskiem ciepła do 80 procent oraz naturalne wietrzenie garażu podziemnego, czyli otwarcia w formie atrium wspierające cyrkulację powietrza. W przestrzeniach, z których korzystać będą pasażerowie, zaprojektowano ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe zasilane z kaskady pomp ciepła wykorzystujących 42 odwierty.

Zadaszenie wiat przystankowych nad 43 kieszeniowymi stanowiskami autobusów stanowią przejrzyste panele szklane, w które wtopione zostały ogniwa fotowoltaiczne o podwójnej funkcji: zaciemniania dla ochrony przed słońcem oraz dostarczania energii potrzebnej do obsługi dworca. Efektywne wykorzystanie energii zapewnia sterowanie układami grzewczymi i wentylacyjnymi z funkcjami indywidualnego dostosowywania temperatur i automatyką czasową.

Wyrazem mądrego gospodarowania prądem jest również ograniczenie iluminacji budynku i jego sąsiedztwa, a także wykorzystanie energooszczędnych źródeł światła. Natomiast ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza służy zastosowanie antysmogowych płyt chodnikowych. Wszystko dla dobrostanu pasażerów i otoczenia.

Wizualizacja Dworca Metropolitalnego w Lublinie, proj. Tremend, fot. mat. pras. Tremend

Deszcz nagród

Unikatową architekturę obiektu – zaprojektowanego w duchu zrównoważonego rozwoju – doceniły polskie i zagraniczne gremia. Dworzec Metropolitalny przyniósł pracowni Tremend szereg prestiżowych laurów. Znalazł się na tzw. „krótkiej liście” nagrody World Building of The Year w kategorii Infrastruktura przyznawanej w ramach World Architecture Festival w Amsterdamie, otrzymał wyróżnienie Green Building Awards 2022 w konkursie PLGBC w kategorii Najlepszy projekt ekologiczny oraz nagrodę Real Estate Impactor 2020 przyznaną przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii Innowacyjne podejście do projektowania przestrzeni.