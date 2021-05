W Lublinie powstał portal łączący miasto z... Wilnem. Można przenieść się w czasie!

W Lublinie, na Placu Litewskim, powstała niecodzienna instalacja. Projekt realizowany przez lubelski ratusz we współpracy z Urzędem Miasta Wilna, litewską Fundacją Benediktas Gylys oraz Ośrodkiem Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” poprzez technologie pomoże... cofnąć się w czasie.

Głównym elementem inicjatywy jest betonowy obiekt, przypominający wirtualne drzwi, który umieszczony jest na Placu Litewskim i zostanie w przestrzeni miejskiej do sierpnia. Instalacja poprzez kamery i duży okrągły ekran przekazywać będzie za pośrednictwem łącza internetowego obraz między Lublinem i Wilnem. Portal, jak wskazuje sama nazwa, będzie swoistą przepustką do podróży w czasie, do miasta przyszłości. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii poprzez wizualny most mieszkańcy obydwu miast będą mogli doświadczyć wyjątkowego uczucia, zwanego "overview effect" - doznania, którego do tej pory mogli zaznać tylko astronauci przy pierwszym spojrzeniu na Ziemię z kosmosu, powodującego radykalną zmianę w samoświadomości i wyzwalającego poczucie wspólnoty.

Projekt, który integruje i wzbudza świadomość jedności, pozwoli na wzajemną obserwację oraz nawiązanie kontaktu w czasie rzeczywistym. Spowoduje on zjednoczenie się miast, zachęci do poznania nowych ludzi i kultur, a także będzie miejscem na dialog. Głównym założeniem inicjatywy jest stworzenie platformy komunikacji dla przechodniów, ale również dla instytucji i organizacji. Portal daje możliwość pokazania w stolicy Litwy lubelskich projektów oraz interaktywnych działań po obydwu stronach.