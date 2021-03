W Lublinie rośnie nowa inwestycja spod kreski Archikar

Apartamenty Poligonowa to nowa inwestycja w Lublinie, która łączy mądrą architekturę z proekologicznymi rozwiązaniami, jak zielone tarasy. Za projekt odpowiada pracownia Archikar.

REKLAMA

Apartamenty Poligonowa to nowoczesne i przyjazne mieszkańcom budownictwo. Wszystkie powierzchnie mieszkalne gwarantują przemyślany rozkład pomieszczeń, który daje wiele możliwości aranżacji wymarzonej przestrzeni oraz zapewnia komfort. Duże przeszklenia pozwalają na doskonałe doświetlenie wnętrz. Mieszkania posiadają, zachęcające do odpoczynku, balkony, loggie a także ogródki. Znajdziemy tu również proekologiczne zielone tarasy, przynależne do części mieszkań, będące idealnym miejscem do wypoczynku i relaksu. Nowa inwestycja w Lublinie to niewątpliwie dobre rozwiązanie dla wszystkich ceniących nietuzinkową architekturę, wysoką jakość wykończenia i innowacyjne rozwiązania.

Zobacz też: To prawdopodobnie najbardziej zielona biblioteka w Europie

– Architektura jest dla nas zarówno sztuką, jak i rzemiosłem, w najlepszym pojęciu tego słowa. Dobra architektura powstaje z połączenia twórczej wizji projektanta i solidnej wiedzy inżynierskiej. Nasze rozumienie architektury jako sztuki użytkowej kieruje nas ku poszukiwaniu rozwiązań praktycznych, lecz niepozbawionych walorów estetycznych. W procesie projektowania staramy się umiejętnie łączyć najnowsze rozwiązania techniczne z naturalną dla człowieka potrzebą stworzenia harmonijnej i przyjaznej przestrzeni. Zwracamy szczególna uwagę na kontekst, zarówno krajobrazowy jak i historyczny, planowanych inwestycji. Dążymy do tego, aby nasze projekty były strukturalnie i formalnie spójne z istniejącą przestrzenią oraz spełniały wymogi zrównoważonego budownictwa. Uważamy, że kreatywność architekta, w połączeniu z dogłębną wiedzą techniczną, znajomością aspektów ekonomicznych i prawnych stanowią fundament udanej inwestycji – komentuje Adam Karkusiewicz z pracowni Archikar, która jest autorem projektu Apartamenty Poligonowa w Lublinie.

Atutem inwestycji Apartamenty Poligonowa są mieszkania dwupoziomowe, które będą wyposażone w dodatkowe udogodnienia takie jak: Smart Home i klimatyzacja.

– Projektując inwestycję Apartamenty Poligonowa zastosowaliśmy odpowiednio nowoczesne i innowacyjne rozwiązania, wykorzystujące przede wszystkim odpowiednie elementy technologiczne – dodaje Adam Karkusiewicz z Archikar.

Dodatkowo dwupoziomowe przestrzenie stwarzają klimat domu jednorodzinnego oferując zamieszkującym dwa piętra do wykorzystania, a także ogromną przestrzeń tarasu, który z powodzeniem może zastąpić wyśniony ogród. „Domowe” wrażenie potęgują również schody łączące jego poziomy.