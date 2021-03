W Lublinie rusza kolejna rozbudowa szkoły

Już wkrótce Lublin ruszy z realizacją kolejnej dużej inwestycji oświatowej. 11 marca został rozstrzygnięty przetarg na projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Jagiełły. Zadanie inwestycyjne o wartości 17,9 mln zł zrealizuje spółka Budimex S.A. Rozbudowa szkoły powinna zakończyć się w listopadzie 2022 roku.

Rozbudowa szkoły zostanie zrealizowana kompleksowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Nowy segment dydaktyczny w kształcie litery „L” planowany jest jako rozbudowa po stronie północno-zachodniej istniejącego budynku. Nowa część ma powstać jako niezależna, ale połączona funkcjonalnie z istniejącą szkołą, korytarzami na wszystkich kondygnacjach w sposób zapewniający swobodną komunikację, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. Rozbudowa zakłada powstanie nowej części budynku o takiej samej wysokości, gabarytach i wyglądzie jak obiekt istniejący. Nowo wybudowany segment wpasuje się nie tylko wysokością, ilością kondygnacji i wyglądem elewacji do istniejącej szkoły, ale także kolorystyką i kształtem dachu, by docelowo po realizacji stanowił on zwarty kompleks szkoły. W skład nowego segmentu wejdzie 16 klasopracowni wraz z zapleczami, część administracyjna, pomieszczenia socjalne oraz ogólnego przeznaczenia, sala do gimnastyki korekcyjnej oraz aula dla 300 osób. Segment dydaktyczny będzie dodatkowo podpiwniczony. Tam znajdą się szatnie i pomieszczenia techniczne. W nowej części szkoły znajdzie się miejsce dla 500 dzieci.

W ramach zadania powstanie również segment żywieniowy o powierzchni ponad 550 m2, z nowoczesną kuchnią oraz stołówką dla 184 uczniów. Koncepcja opiera się na rozbudowie istniejącego pawilonu żywieniowego zlokalizowanego w części południowo-zachodniej budynku, a tym samym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury związanej z działalnością żywieniową. Planowany obiekt będzie parterowy i znajdą się w nim pomieszczenia przeznaczone na kuchnię i stołówkę szkolną – jadalnię, a także pomieszczenia techniczne: zmywalnia, rozdzielnia, pokój socjalny. W piwnicy zlokalizowane będą pomieszczenia magazynowe oraz zaplecze kuchenne. Przewidziano również dostawę i montaż urządzeń wyposażenia kuchni. Nowa część kuchenna umożliwi przygotowywanie i wydawanie 1500 posiłków dziennie.