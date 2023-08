W Lublinie startuje międzynarodowy festiwal graffiti

W najbliższych dniach Lublin stanie się gospodarzem międzynarodowego święta graffiti. Festiwal Meeting of Styles Polska odbędzie się już po raz 13. Wydarzenie zaplanowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży potrwa od 4 do 6 sierpnia.

REKLAMA

Od 4 do 6 sierpnia potrwa Festiwal Meeting of Styles Polska.

Mur oporowy obwodnicy Lublina stanie się płótnem dla grafficiarzy z całego świata.

W Meeting of Styles wezmą udział artyści z całej Polski i Europy. Z myślą o ich twórczości udostępniona została ogromna powierzchnia muru oporowego obwodnicy Lublina. Spotkania warsztatowe odbędą się na terenach zielonych koło Skende, gdzie jak w ubiegłych latach przygotowane są specjalne ścianki. Na miłośników czeka też wystawa prac jednego z najbardziej znanych przedstawicieli graffiti art w Polsce – Cruzego. Nie zabraknie też muzycznego after party.

Meeting of Styles jest to najstarszy festiwal graffiti na świecie i tym samym w Polsce. Wywodzi się z niemieckiego Festiwalu Wall Street Meeting. Główną ideą imprezy jest ukazanie graffiti jako jednego z kierunków sztuki w przestrzeni publicznej, który daje pole do twórczego działania młodym ludziom oraz rozwijania ich pasji i zainteresowań. Począwszy od 2002 r. zorganizowano ponad 500 edycji festiwalu Meeting of Styles na całym świecie, w których uczestniczyło 150 tysięcy artystów, przy ponad 600-tysięcznej widowni.