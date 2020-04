W Małym Kacku powstanie wybieg dla psów

Na działce gminnej pomiędzy PKM a ulicą Halicką powstanie wybieg dla psów, informuje portal gdynia.pl. Gdyński Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tej inwestycji. Wszystko dzięki Budżetowi Obywatelskiemu.

W gdyńskim Budżecie Obywatelskim bardzo często pojawiają się inicjatywy dotyczące zagospodarowania przestrzeni dzielnic pod miejsca sportu i rekreacji. Najczęściej są to projekty związane z modernizacjami lub budowami placów zabaw czy tzw. siłowniami „pod chmurką”. Jednak coraz częściej inicjatywy te dotyczą miejsc, które mają być dedykowane tylko czworonogom.

- To już kolejny projekt wybiegu dla psów, który trafia do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Wielu gdynian bardzo oczekuje tak sprofilowanych przestrzeni rekreacji. Dokładamy starań, aby już w fazie projektowej każdy wybieg posiadał funkcjonalności zgodne ze standardami dostępności miasta Gdyni. Dlatego dokumentacja projektowa ma uwzględnić m.in. bezpieczne ogrodzenie, urządzenia zabaw dla psów oraz elementy małej architektury. Dzięki czemu będzie to przyjazna przestrzeń nie tylko dla czworonogów, ale też ich opiekunów – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Zgodnie z wnioskiem teren ma zyskać ogrodzenie z kilkoma furtkami. Cała nawierzchnia wybiegu będzie oczyszczona z chaszczy oraz posuszu, aby zapewnić maksymalnie dużą przestrzeń dla aktywności. Wybieg ma zostać wyposażony w urządzenia do zabawy dla psów. Sprzęty te powinny posiadać deklaracje zgodności m.in. z Zaleceniami Związku Kynologicznego w Polsce. Na terenie wybiegu mają być zainstalowane ławki z oparciami i podłokietnikami, stojaki rowerowe oraz kosze na odpady. Zasady korzystania z tego terenu będą umieszczone na tablicy z regulaminem. Dojazd do obiektu oraz dostęp do jego wyposażenia ma uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Wnioskodawczyni tego projektu, pani Halina Pałgan, chciałaby, aby zadrzewiona i zarośnięta chaszczami działka leśna pomiędzy torami PKM a ul. Halicką zyskała nową funkcję - nowoczesny, duży, leśny wybieg dla wszystkich gdyńskich piesków - Wybieg ten ma być dostępny dla wszystkich psów, ale jego lokalizacja będzie idealna w szczególności dla czworonożnych podopiecznych pobliskiego Ciapkowa. Pomysł stworzenia wygodnego i przestrzennego wybiegu o powierzchni ponad 5 tysięcy m2, zyskał imponującą akceptację mieszkańców, którzy oddali na niego rekordową ilość głosów. Mamy nadzieję, że uda się go zrealizować w pełnym zakresie – podkreśla autorka projektu.

Wyłoniony w postępowaniu projektant będzie miał 120 dni na kompleksowe opracowanie dokumentacji. Ma ona zawierać wszystkie elementy niezbędne do sprawnego przygotowania zadania, oferty przetargowej na realizację robót.