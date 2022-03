W Międzywodziu powstanie aparthotel Radisson Blu. To projekt Q2Studio

W Międzywodziu powstanie nadmorski aparthotel należący do sieci Radisson Blu spod kreski pracowni Q2Studio. Do dyspozycji hotelowych gości oddanych zostanie 226 apartamentów, których koncepcja aranżacji swoje początki miała wśród alg na piasku i reagującej na ludzki dotyk powierzchni morskiej toni.

Za projekt obiektu odpowiada pracownia Q2Studio, która specjalizuje się w projektowaniu obiektów hotelowych.

Hotel stworzony został na bazie dwóch kaskadowo ułożonych półokręgów przewiązanych kubaturą mieszczącą lobby i zapewniającą komunikację.

Inspiracje naturą Międzywodzia

Nadmorski hotel w Międzywodziu należący do sieci Radisson Blu położony jest w sosnowym lesie i prowadzi stały dialog z otaczającą go naturą. Kontekst naturalny wpłynął zresztą w znacznym stopniu na powstanie projektu. Łagodny charakter Międzywodzia, jasne plaże, otaczający las sosnowy i kojący obraz Bałtyku, które w połączeniu tworzą nutę nostalgii, zaowocowały powstaniem lekkiego w odbiorze, zorganizowanego architektonicznie hotelu.

Obiekt mimo swej wielkości (całkowita powierzchnia obiektu to 31561,9 m²) wydaje się być przytulnym miejscem dającym spokój i wytchnienie od codzienności. Stonowane w kolorystyce wnętrza oraz naturalne materiały roztaczają aurę spokoju, zbliżając użytkownika do otaczającej przyrody i zapewniając idealne warunki do wypoczynku.

Bryła harmonizująca z otoczeniem

W projekcie optymalnie została wykorzystana dostępna przestrzeń i walory krajobrazowe. Hotel stworzony został na bazie dwóch kaskadowo ułożonych półokręgów przewiązanych kubaturą mieszczącą lobby i zapewniającą komunikację. Rozwiązanie to pozwala zapewnić komfortowe korzystanie z obiektu przybyłym gościom. Całość dopełniona jest owalną strefą basenową. Budynek otoczony jest w całości tarasami i balkonami, które będą zbliżać gości do otaczającej natury.

Na pierwszym planie dobrze widoczna jest pergola, która nie tylko odcina parter od pozostałej części obiektu, ale tworzy również jego reprezentacyjną część, zapraszając gości do wnętrz pełnych magii i spokoju. Daje ona także poczucie intymności.

Rozerwanie bryły ponad parterem sprawiło, że budynek nie dominuje nad terenem, a zaplanowanie uskoków wraz z każdą kolejną kondygnacją dodaje hotelowi lekkości. Jak podkreślają architekci, zastosowane rozwiązania pozwoliły na harmonizację skali ulicy i minimalizację wpływu bryły na otoczenie.

Budynek wraz z zewnętrznym basenem i zintegrowanym bistro, zostały zaprojektowane tak, by nie wpływać negatywnie na sąsiednie budynki. Zadrzewienie dzielące budynek od granicy działki dodatkowo pomaga zachować wrażenie intymności, oddzielając te strefy od granic działki.

Marynistyczny charakter

Marynistyczny charakter obiektu uzyskany został dzięki zastosowaniu miękkich kształtów w rzucie oraz kaskadowym ukształtowaniu bryły, przywodzące na myśl w budowie morskie statki. To także efekt lameli umieszczonych na balkonach, które nie tylko są elementem dekoracyjnym, ale umożliwiają zdywersyfikowanie funkcjonalności balkonów, oferując gościom hotelowym możliwość skrycia się w cieniu przed promieniami słonecznymi w upalny, letni dzień, nie rezygnując z widoków.