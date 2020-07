Na poznańskiej Starołęce, w miejscu dawnych ogródków działkowych, powstał Park Rekreacji Starołęka Mała.

- Teren po dawnych ogródkach działkowych przeszedł prawdziwą metamorfozę. Park Rekreacji Starołęka Mała to nowoczesny obiekt, służący rekreacji oraz uprawianiu sportu, pierwszy w tej części Poznania. Dedykujemy go zarówno amatorom aktywności fizycznej, jak i osobom chcącym się spotkać na świeżym powietrzu. Wszyscy będą mogli tu czuć się bezpiecznie. Park jest oświetlony i monitorowany - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Atrakcją starołęckiego parku jest m.in. wielofunkcyjne, ogrodzone boisko ze sztuczną nawierzchnią, na którym można grać w piłkę nożną. Obok jest jeszcze jedno, mniejsze boisko do gry w siatkówkę. Młodsi użytkownicy mogą spędzać czas na placu zabaw, a starsi - ćwicząc na siłowni zewnętrznej lub w strefie street workout. Powstało też miejsce do gry w szachy i tenisa stołowego.

- Co ważne, dzięki przyjętym rozwiązaniom, wody opadowe z parku będą wykorzystywane również do późniejszego podlewania tego terenu. Cieszy nas oczywiście również to, że inwestycja została przeprowadzona zgodnie z założonym harmonogramem - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Na terenie Parku Rekreacji Starołęka Mała posadzono drzewa oraz krzewy ozdobne, a także zasiano trawę. Nie brakuje także małej architektury, jak ławki, stojak na rowery i kosze na śmieci. Zmotoryzowani mogą pozostawić auta na nowym parkingu.