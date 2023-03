W Niechorzu powstanie nowy dworzec kolei wąskotorowej. Poszukiwany jest wykonawca

Nadmorska Kolej Wąskotorowa przeżywa renesans i jest jedną z największych atrakcji Pomorza Zachodniego. Gmina Rewal własnie ogłosiła przetarg na budowę dworca kolejki wąskotorowej w Niechorzu i remont zabytkowego parowozu.

Konstanty Tomasz Oświęcimski: "Inwestycja powstanie w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania 24 miesięcy od podpisania umowy, czyli maj/czerwiec 2025 r."

Nadmorska Kolej Wąskotorowa przeżywa prawdziwy renesans. Obecnie kursuje na trasie o długości 40 km. Jest to trzecia pod względem długości czynna trasa wąskotorowa w Polsce. Linia kolejowa przebiega przez trzy gminy Powiatu Gryfickiego: Gryfice, Karnice i Rewal. Pasażerowie mogą skorzystać z przejazdu na dwóch trasach turystycznych.

Z myślą o komforcie pasażerów nadmorskiej wąskotorówki powstanie nowa atrakcja.

Z myślą o komforcie pasażerów nadmorskiej wąskotorówki powstanie dworzec w Niechorzu . W planach też remont zabytkowego parowozu

Po długim oczekiwaniu Gmina Rewal ogłosiła przetarg na budowę dworca kolejki wąskotorowej w Niechorzu i remont zabytkowego parowozu. Inwestycja powstanie w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania 24 miesięcy od podpisania umowy, czyli maj/czerwiec 2025 r. - donosi na facebooku Konstanty Tomasz Oświęcimski, wójt gminy Rewal.

Nowe życie nadmorskiej wąskotorówki

Początki nadmorskiej wąskotorówki sięgają drugiej połowy XIX w., kiedy to dynamiczny rozwój rolnictwa i przemysłu na Pomorzu skłonił władze pruskie do rozwoju połączeń komunikacyjnych. Wąskotorówki powstawały wszędzie tam, gdzie nie opłacało się budować linii normalnotorowych. Pierwszy kurs kolei wąskotorowej w gminie Rewal odbył się w 1896 roku. Wtedy pierwsza kolejka wyruszyła w trasę z Gryfic do Niechorza. Wąskotorówka docierała do Trzebiatowa - podaje oficjalny portal Gminy Rewal.

Pod koniec lat 90. XX w. utrzymanie linii wąskotorowej Gryfice-Trzebiatów przestało się opłacać, PKP postanowiły ostatecznie pozbyć się kolejki. Przed zniknięciem wąskotorówki uchronił samorząd Gminy Rewal i ówczesny wójt Konstanty Tomasz Oświęcimski. Gminie Rewal przekazane zostało nieodpłatnie na własność mienie ruchome oraz oddane w użyczenie grunty kolejowe, a także infrastruktura i budynki służące do eksploatacji linii kolejowej, liczącej 61 km. 29 maja 2002 r. wąskotorówka powróciła na tory, tym razem już jako własność Gminy Rewal.

Nowe szanse rozwoju dla rewalskiej kolejki otworzyły się po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Gmina Rewal, przy współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim przystąpiła do rewitalizacji Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Prace remontowe trwały 3 lata i pochłonęły 50 mln. zł. W ramach rewitalizacji zmodernizowano starą linię kolejową na trasie Trzęsacz- Pogorzelica.