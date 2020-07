W Nowej Hucie pojawiły się mapy zero waste

W Nowej Huty pojawiły się mapy zero waste. Mieszkańcy na takiej mapie mogą odnaleźć punkty handlowe oraz usługi, które wpisują się w filozofię życia bez odpadów. Dotarcie do nich ma zająć nie więcej niż 10 minut.

To wszystko w ramach projektu #blisko, stworzonego przez mieszkankę Krakowa i członkini Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, Joannę Kądziołka. Główną ideą inicjatywy map zero waste jest ograniczanie wytwarzania odpadów poprzez promocję stylu życia, w którym po zakupy możemy pójść pieszo, na lokalny targ, a znoszone buty - zamiast wyrzucać - zanieść do zlokalizowanego w okolicy szewca; komputer - naprawić "na miejscu", bez wysyłki do innego miasta.

Projekt prowadzi pilotażowo Zarząd Transportu Publicznego, opiekujący się tablicami, na których pojawiły się mapy.