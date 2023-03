W oknach remontowanej kamienicy w Poznaniu pojawiła się sztuka

W zeszłym roku w zniszczonej kamienicy przy ul. Podgórnej 11 i 13, Demiurg rozpoczął prace nad jej gruntowną przebudową. Teraz w jej oknach pojawiła się intrygująca sztuka.

Zbieg ulic Podgórnej i Szkolnej to jedno z najbardziej popularnych miejsc w centrum Poznania. W zeszłym roku w zniszczonej kamienicy przy ul. Podgórnej 11 i 13, Demiurg – generalny wykonawca, rozpoczął prace nad jej gruntowną przebudową. Ma powstać tutaj luksusowa Kamienica Wiedeńska z apartamentami na sprzedaż, a na parterze kilka lokali gastronomicznych, w których pojawią się kuchnie z całego świata.

Do tej pory wszystkie prace budowlane działy się za fasadą, a zniszczone elewacje nie zachęcały swoim wyglądem. Do momentu rozstawienia rusztowań i rozpoczęcia prac elewacyjnych, na budynku można oglądać prace poznańskiego artysty – Barta Sucharskiego.

„Rozmowy za firaną”, bo tak nazywa się wystawa, przedstawia kilkanaście osób-sąsiadów, którzy żyją w kamienicy, przeżywają tam swoje emocje, prowadzą codzienne życie, a my możemy być ich obserwatorami. Ilustracje przedstawiają rzeczywiste osoby – są to przyjaciele, znajomi, rodzina, a nawet pies artysty.

Już od jakiegoś czasu staramy się promować sztukę przez budownictwo. Zaszczepiła to we mnie Ewa Voelkel-Krokowicz, Inwestorka, dla której realizowaliśmy Concordię Design Wrocław. Mimo że pozornie to dwa odległe światy, wierzymy, że mogą się w odpowiedni sposób przenikać i uzupełniać. Coraz częściej, realizowane przez nas budynki staramy się wypełniać sztuką, bo wierzymy że otaczanie się pięknymi rzeczami inspiruje i pobudza kreatywność potrzebną każdego dnia. Sztuka przekazuje pozytywne emocje, których nam w obecnych czasach najbardziej brakuje, dlatego na pewno będziemy kontynuować ten trend – Bartosz Kaczmarek, Prokurent Demiurg.

My po prostu lubimy, gdy dużo się dzieje, to nas napędza. A jeśli możemy zrobić coś z fajnymi, kreatywnymi i pełnymi pasji ludźmi to mamy z tego podwójną frajdę. Gdy Bart zaproponował wykonanie wystawy w zamurowanych oknach Kamienicy Wiedeńskiej, od razu stwierdziliśmy, że to świetny pomysł i musimy to wspólnie zrobić. W kilka dni załatwiliśmy kwestie organizacyjne i tak oto powstała wystawa, którą będzie można oglądać jeszcze przez parę miesięcy trwania inwestycji – Karolina Kosińska, PR Manager, Demiurg.