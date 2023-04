W Ostródzie powstaje pierwszy drewniany szpital w Polsce.

Rozbudowa szpitala w Ostródzie, mieszczącego się przy ulicy Jagiełły, jest przykładem realizacji łączącej w sobie wykorzystanie nowatorskich, innowacyjnych i proekologicznych technologii budowlanych i instalacyjnych w budynku użyteczności publicznej.

Zakrojony na szeroką skalę projekt modernizacji ostródzkiego szpitala zakłada rozbudowę obiektu w kierunku ulicy Jagiełły. Po jej ukończeniu całkowita powierzchnia użytkowa budynku będzie wynosić 1588,8 mkw. Łącznie na terenie szpitala powstaną aż 102 pomieszczenia podstawowe oraz dodatkowe pomieszczenia techniczne i komunikacyjne. W ramach inwestycji w szpitalu powstaną liczne sale zabiegowe o zróżnicowanym przeznaczeniu, wybudowany zostanie nowy podjazd dla karetek oraz ciągi piesze w otoczeniu obiektu. Projekt obejmuje również zagospodarowanie okolicznych terenów zielonych.

Z olbrzymią satysfakcją przystąpiliśmy do tej realizacji, mając na uwadze, że po lotniskach, to właśnie szpitale należą do najbardziej wymagających technicznie obiektów – mówi Tomasz Balcerowski, prezes zarządu Ekoinbud.