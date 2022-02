W Pobierowie powstanie nowy 4-gwiazdkowiec. Za projektem stoi Q2 Studio

To będzie jeden z największych hoteli w regionie! W nadmorskim Pobierowie powstanie obiekt spod kreski wrocławskiej pracowni Q2 Studio, Linea Mare.

W Pobierowie, 300 metrów od plaży, powstanie 4-gwiazdkowy hotel z tarasem dachowym i zewnętrznym basenem, Linea Mare.

Hotel będzie miał pow. użytkową 2799,20 mkw. i pięć kondygnacji, z których ostatnia zajmować będzie tylko część budynku, umożliwiając wyjście na taras.

Za koncepcję odpowiada wrocławskie biuro Q2 Studio, które specjalizuje się w projektach obiektów hotelowych.

Hotel Linea Mare, bo o nim mowa, należący do sieci Górskie Resorty i Grupy TOM to wyjątkowy obiekt na mapie polski, który świetnie wpisuje się w nadmorski klimat. Zlokalizowany 300 m od plaży zachwyca swoją formą stwarzając idealne warunki do wypoczynku dla odwiedzających gości.

Rzut obiektu zbudowany został na 3 częściach, które dały możliwość stworzenia bryły o 5 kondygnacjach naziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Najwyższa kondygnacja zajmuje tylko część budynku, umożliwiając wyjście na rozległy taras dachowy w centralnej części budynku, z którego możemy cieszyć się widokiem na otaczającą przyrodę i relaksować się korzystając z uroków sky baru.

Hotel można podzielić na części ze względu na funkcjonalność: południowe skrzydło o przeznaczeniu apartamentowym, północne skrzydło - hotelowe, a środkowa część z usługami uzupełniającymi - hotelową recepcją, lobby barem i restauracją wraz zewnętrznym ogrodem. W obiekcie znajdziemy także strefę basenową wewnętrzną, SPA oraz saunarium znajdujące się w podziemnej kondygnacji.

Zwieńczeniem jest basen zewnętrzny, który nie tylko jest dodatkową atrakcją, lecz także stanowi idealne dopełnienie przestrzeni.

Główne wejście do hotelu znajduje się w centralnej części elewacji frontowej, które zostało podkreślone znacznie wysuniętym zadaszeniem. Wraz z małą architekturą zlokalizowaną przed wejściem, wejście do lobby recepcyjnego tworzy prestiżową strefę wejściową.

Ten 4 gwiazdkowy hotel jako obiekt całoroczny oddaje dla gości ponad 230 apartamentów i oferuje atrakcje dostosowane do każdej pory roku. Zadowoli nawet najbardziej wymagających gości i będzie odpowiedzią zarówno dla aktywnych fizycznie jak i rodzin z dziećmi czy poszukujących wytchnienia.

