W Podlaskiem trwają prace nad budową kolejnych przystanków kolejowych

PKP PLK ogłosiły przetarg na prace w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025. Program obejmuje 355 zadań, w tym kilkadziesiąt na Podlasiu.

REKLAMA

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. poprawi dostęp do kolei i zapewni lepsze warunki podróży w powiecie hajnowskim – szczególnie w miejscowościach Kleszczele i Suchowolce. To kolejna inicjatywa PLK zachęcająca do podróży koleją na trasie z Białegostoku do Czeremchy.

W Kleszczelach lokalizacja przystanku bliżej drogi krajowej (nr 66) i przejazdu kolejowo-drogowego skróci dostęp do pociągów podróżnym dojeżdżającym do kolei samochodami. Nowy wyższy peron ułatwi wsiadanie i wysiadanie. Przewidziano na nim wiatę, ławki, czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Jasne, energooszczędne oświetlenie LED zapewni lepszą orientację także po zmroku. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania dostęp do pociągów ułatwi pochylnia. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostaną stojaki rowerowe.

W Suchowolcach przebudowany peron zapewni dostęp do pociągów wszystkim podróżnym. Warunki obsługi będą podobne jak w Kleszczelach. Obok przystanku zostanie zmodernizowany przejazd kolejowo-drogowy. Wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną i dźwiękową zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Prowadzenie prac nie ograniczy korzystania z kolei, gdyż podróżni będą mogli korzystać z peronu tymczasowego. Rozpoczęcie prac jest planowane na IV kw. br., a zakończenie w połowie 2022 r.