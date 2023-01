W polskich miastach pojawiają się meble... z zużytych turbin wiatrowych

Wokół obiektów Panattoni między innymi w Krakowie, Kaliszu, Wrocławiu, Wałbrzychu oraz Małych Żernikach stanęły meble miejskie wykonane... z zużytych turbin wiatrowych.

REKLAMA

Wokół obiektów Panattoni m.in. w Krakowie, Kaliszu, Wrocławiu i Wałbrzychu stanęły meble miejskie wykonane z zużytych turbin wiatrowych.

Meble to kilkadziesiąt leżaków, ławek i huśtawek.

Niekonwencjonalne meble miejskie wykonała firma Anmet, która od ponad 20 lat specjalizuje się w recyklingu odpadów.

W 2023 roku meble pojawią się w kolejnych stu miejscach.

Panattoni wspiera upcykling infrastruktury wytwarzającej zieloną energię. Już w piętnastu lokalizacjach dewelopera znajdują się ekologiczne meble miejskie wykonane ze zużytych turbin wiatrowych. W 2023 roku takie meble pojawią się w kolejnych stu miejscach.

Drugie życie turbin wiatrowych

Kilkadziesiąt leżaków, ławek i huśtawek - wykonanych ze skrzydeł turbin wiatrowych - stanęło na terenach zielonych i rekreacyjnych wokół obiektów Panattoni m.in. w Krakowie, Kaliszu, Wrocławiu, Wałbrzychu, Małych Żernikach, Pruszkowie czy Nadarzynie. To efekt współpracy z firmą Anmet, która od ponad 20 lat specjalizuje się w recyklingu odpadów, a od 2015 oferuje recykling śmigieł elektrowni wiatrowych.

Huśtawki z turbin wiatrowych, fot. mat. prasowe Panattoni

Ponowne zagospodarowanie turbin wiatrowych staje się w tej sytuacji kluczowe dla dalszego rozwoju energii wiatrowej i OZE w ogóle, a bez energii z odnawialnych źródeł nie osiągniemy celów unijnej taksonomii. Realizując naszą koncepcję „Go Earthwise with Panattoni” działamy holistycznie – stawiając na energię z odnawialnych źródeł, ale też realizując idee gospodarki obiegu zamkniętego. Cieszymy się, że wprowadzając meble z przetworzonych turbin możemy przykładać swoją cegiełkę nie tylko implementując zieloną energię w naszych obiektach, ale też czyniąc jej wytwarzanie bardziej zielonym – mówi Emilia Dębowska, Sustainability Director w Panattoni.

Skrzydła turbin wiatrowych, z których Anmet robi meble miejskie, służyły przez 25 lat. Jeden wiatrak w ciągu swojego życia oszczędził 36 500 ton emisji CO 2 , która wiązałaby się z produkcją energii w elektrowniach cieplnych zasilanych paliwami kopalnymi.

Wsparcie OZE

W 2022 roku Panattoni dostarczyło ok. 315 000 MWh certyfikowanej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, co pozwoliło ograniczyć emisję CO2 o 160 000 ton. Rok wcześniej było to 250 000 MWh, a oszczędności to ponad 125 000 ton CO2. Deweloper coraz częściej stawia również na pompy ciepła – m.in. w fabryce Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim - oraz instalacje fotowoltaiczne. Firma dostarczyła konstrukcje o wzmocnionym dachu pod fotowoltaikę m.in. w Świebodzinie, gdzie obiekt o powierzchni 200 000 m kw. został wyposażony w blisko 4000 paneli.

W Żernikach i Pietrzykowicach deweloper zrealizował z kolei instalacje naziemne. Panattoni konsekwentnie wspiera również gospodarkę obiegu zamkniętego, w której kluczowe jest ponowne wykorzystanie surowców - recykling na budowach dewelopera przekracza 90 proc.

Energetyka wiatrowa kluczowa dla zaroemisyjności

Energetyka wiatrowa to jeden z fundamentów przechodzenia Europy i Świata na zeromisyjność. W Polsce moc zainstalowana farm wiatrowych wynosiła na początku 2022 roku jedynie 7,2 GW, a kolejne inwestycje, w tym farmy na Bałtyku, mają napędzać rozwój tego źródła. Podobnie w Unii Europejskiej, gdzie instalowane ma być średnio 18 GW mocy wiatrowych każdego roku aż do 2026 roku. W 2021 r. Europa zainstalowała 17 GW nowych mocy w zakresie energii wiatrowej. Ciągle za mało, by być na dobrej drodze do realizacji celów klimatycznych i energetycznych UE na rok 2030[1]. Dlatego można spodziewać się kolejnych wzrostów i kolejnych turbin.

Według publikacji Uniwersytetu Cambridge - „Wind turbine blade waste in 2050” – elektrownie wiatrowe mogą produkować w połowie stulecia aż 43 miliony ton odpadów na całym świecie, z czego jedną czwartą w Europie. Tylko w najbliższych pięciu latach w Europie wycofanych może zostać blisko 15 000 łopat turbin wiatrowych.

Odpowiednie zagospodarowanie po okresie użyteczności będzie jednym z najważniejszych wyzwań najbliższych dekad. Panattoni pokazuje, że w tym pozytywnym trendzie swój udział może mieć także sektor nieruchomości przemysłowych” – dodaje Emilia Dębowska.

[1] https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-in-europe-2021-statistics-and-the-outlook-for-2022-2026/