W ponad stuletniej kamienicy w Katowicach powstały mieszkania studenckie

Zbudowana około 1900 roku kamienica w Katowicach została zaadaptowana na nowoczesny akademik o wysokim standardzie. Za projektem stoi Archas Design.

Po latach niszczejąca zabytkowa kamienica przy ul. Kościuszki 33 w Katowicach znowu zachwyca. Teraz mieszczą się w niej nowoczesne mieszkania studenckie.

Za projekt przywrócenia budynku do stanu świetności sprzed wieku, odpowiada bielska pracownia Archas Design.

Za aranżacje i dekoracje mieszkań studenckich Akademika Kościuszki 33 odpowiadał Szymon Wilczyński z firmy IQ Wnętrza.

- Głównym założeniem projektowym było odtworzenie pierwotnego wyglądu zabytku - mówi architekt Maciej Zuber, właściciel Archas Design z Bielska-Białej. Jego pracownia od wielu lat specjalizuje się w trudnej sztuce renowacji kamienic. - W tym przypadku zadanie nie było łatwe, jeśli weźmie się pod uwagę ograniczony dostęp do materiałów archiwalnych czy dokonaną w czasie wojny całkowitą przebudowę parteru kamienicy. Dlatego przed remontem konieczna była nie tylko ocena stanu technicznego konstrukcji czy trwałości wykorzystanych przy budowie materiałów, ale też szczegółowe badania warstw tynków i ich kolorystyki.

Zbudowana około 1900 roku kamienica w narożu ulicy Kościuszki 33 oraz Żwirki i Wigury to sześciokondygnacyjny budynek, wzniesiony w stylu neohistorycznym. Wyróżniał się kolorową fasadą, bogato zdobioną sztukateriami. Jego architekt pozostaje nieznany.

Nietknięta przez działania wojenne kamienica, straciła jednak swój pierwotny wygląd w 1942 roku. Wtedy przebudowano parter, wprowadzając na jego poziomie nowy podział witryn sklepowych i usuwając w całości cenne detale architektoniczne. Wraz z upływem lat budynek ulegał dalszej dewastacji. Dopiero nowy właściciel postanowił przywrócić zabytkowi jego dawny blask.

- Ulica Kościuszki, to nie tylko najdłuższa arteria Katowic, ale również ważny fragment centrum miasta, przy którym coraz więcej zabytkowych kamienic jest odnawianych. Mamy więc tętniące życiem miejsce, skąd niedaleko do Rynku, ulicy Mariackiej i uczelni, a z drugiej strony do enklawy ciszy w Parku Kościuszki. Dlatego postanowiliśmy zaadoptować kamienicę na nowoczesny akademik o wysokim standardzie - mówi przedstawiciel inwestora i zarządca Szymon Wilczyński z firmy IQ Wnętrza.

Prace związane z rewaloryzacją kamienicy prowadzono z dbałością o każdy szczegół architektoniczny opisany przez zespół konserwatorski. Największym wyzwaniem dla architektów studia projektowego Archas Design było odtworzenie historycznej części parteru. W celu przywrócenia detali architektonicznych na elewacji zaprojektowali boniowanie nawiązujące do ocalałego fragmentu okładziny na jednej z bocznych ścian. Stalowe witryny zastąpiła nowa stolarka okienna z podziałem występującym na wyższych kondygnacjach, natomiast wejście do lokalu usługowego usytuowano - zgodnie z oryginalnym układem - w narożu budynku.