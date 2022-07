W poszukiwaniu idealnego basenu. Oto 11 niesamowitych basenów w hotelach

Pływanie z widokiem na panoramę miasta albo ocean, wśród górskich pasm albo bujnej dżungli. A może w jednym z największych basenów na świecie czy na balkonie, który staje się... basenem? Oto 11 najciekawszych basenów giganta hotelarstwa.

Lato, wakacje i wciąż rosnąca temperatura za oknem. Nie ma lepszego miejsca niż spędzić ten gorący czas w basenie.

Od miejskich poprzez kryte baseny treningowe z lat 20. XX wieku - oto 11 najfajniejszych basenów od giganta hotelarstwa: IHG Hotels & Resorts.

Hotel Indigo Bangkok Wireless Road

Gdzie: Bangkok, Tajlandia

Położony na 24. piętrze basen bez krawędzi w hotelu Indigo Bangkok Wireless Road oferuje niezrównane widoki na panoramę Bangkoku. Stanowi idealne miejsce na odpoczynek z dala od tętniącego życiem miasta.

Hotel Indigo Bangkok Wireless Road, fot. IHG

Taras przy basenie jest wyposażony w leżaki, duże sofy i bar na dachu – gdzie serwowane są różnorodne napoje alkoholowe i przekąski inspirowane tajskim jedzeniem ulicznym.

InterContinental Chicago Magnificent Mile

Gdzie: Chicago, Illinois

Zbudowany w 1929 roku, podgrzewany kryty basen olimpijski dla juniorów, znajduje się na 14. piętrze InterContinental Chicago Magnificent Mile, jest najstarszym basenem w Chicago.

Basen w InterContinental Chicago Magnificent Mile, fot. IHG

Basen jest ozdobiony hiszpańskimi płytkami z majoliki, do tego fontanna Neptuna – rzymskiego boga wody i morza – oraz eleganckie witraże.

InterContinental Koh Samui Resort

Gdzie: Koh Samui, Tajlandia

InterContinental Koh Samui Resort to wspaniały, 22-hektarowy nadmorski hotel z widokiem na lazurowe morze, prywatne plaże z białym piaskiem i siedem wyjątkowych basenów.

InterContinental Koh Samui Resort, fot. IHG

Charakterystyczny basen bez krawędzi kurortu tworzy iluzję, że unosisz się nad plantacjami kokosów, oferując miejsce w pierwszym rzędzie z oszałamiającym widokiem o zachodzie słońca.

Six Senses Zil Pasyon

Gdzie: Victoria Mahé, Seszele

Przeniesiesz się do raju, gdzie trwa wieczne lato, a do tego plaża koralowa i masywne granitowe skały tworzą niesamowitą atmosferę.

Six Senses Zil Pasyon, fot. IHG

Na Six Senses Zil Pasyon składa się 28 willi z basenami z panoramicznym widokiem na ocean lub wśród bujnej tropikalnej roślinności. A do tego podwyższony basen i taras słoneczny w Six Senses Spa, gdzie można osiągnąć maksymalny relaks i odmłodzenie poprzez sesje jogi i medytację.

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Gdzie: Phu Quoc, Wietnam

Ośrodek InterContinental Phu Quoc Long Beach z czterema basenami otoczony jest zielonymi wzgórzami, gdzie znajduje się dżungla i zadbanymi ogrodami z widokiem na lazurowy ocean.

Basen w InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, fot. IHG

Z basenem rodzinnym zaprojektowanym specjalnie dla dzieci ze zjeżdżalniami wodnymi i dmuchanymi zabawkami do położonego blisko plaży basenu z barem i restauracją – resort to letnia ucieczka dla tych, którzy szukają przygody lub po prostu wypoczynku i relaksu.

Regent Porto Montenegro

Gdzie: Porto Montenegro, Czarnogóra

Regent Porto Montenegro wznosi się bezpośrednio nad brzegiem morza. W hotelu znajduje się 20-metrowy kryty basen, ale prawdziwym cudem jest Pool Club.

Basen w Regent Porto Montenegro, fot. IHG

Dzięki czterem odkrytym basenom – basenowi bez krawędzi, basenowi do ćwiczeń i dwóm basenom dla dzieci – można popływać, zrelaksować się na leżaku, delektując się świeżymi daniami kuchni śródziemnomorskiej lub podziwiać wspaniałe widoki na lśniące turkusowe wody zatoki Boka, mając w tle niesamowite góry.

Holiday Inn Resort Orlando Suites – Waterpark

Gdzie: Orlando, Floryda

Obok sąsiaduje Walt Disney World, Holiday Inn Resort Orlando Suites – Waterpark to raj dla dzieci (i dorosłych, którzy są dziećmi w sercu). W hotelu znajduje się basen w kształcie laguny o zerowej głębokości i park wodny z wieloma zjeżdżalniami, placem zabaw i nie tylko. Nie wspominając już o Lagoon Bar – zajęciu bardziej odpowiednim dla dorosłych – z którego mogą korzystać również najmłodsi.

Crowne Plaza Jordan – Dead Sea Resort & Spa

Gdzie: Swemieh, Jordania

Położony na najdłuższej, prywatnej plaży nad Morzem Martwym – Crowne Plaza Jordan – Dead Sea Resort & Spa dysponuje basenem o powierzchni 5500 mkw.

Crowne Plaza Jordan – Dead Sea Resort & Spa, fot. IHG

Otoczony jest wysokimi palmami, a tego bar przy samym basenie i basen bez krawędzi tylko dla dorosłych, z którego można zobaczyć przepiękne widoki na Morze Martwe. Jest też specjalny basen, w którym dzieci mogą się pluskać. Zabawa na świeżym powietrzu nie kończy się, gdy zachodzi słońce! Wieczorem El Grito otwiera się przy basenie na klasyczne dania kuchni latynoamerykańskiej i rozrywkę na żywo.

InterContinental Hayman Island Resort

Gdzie: Wyspa Hayman, Australia

Otoczony bujnymi, zielonymi klifami, białymi piaszczystymi plażami i błękitnym morzem, InterContinental Hayman Island Resort stawia gościa w sercu Wielkiej Rafy Koralowej.

Basen w InterContinental Hayman Island Resort, fot. IHG

W hotelu znajduje się jeden z największych basenów (składający się zarówno ze słonej, jak i słodkiej wody) na półkuli południowej – obejmuje on długość siedmiu basenów olimpijskich! I do tego ma bar w środku tego wszystkiego. Ale to nie koniec: nad basenem Haymana znajduje się 46 apartamentów, które oferują nie tylko bezpośredni dostęp do kąpieli, ale też urzekające widoki na Morze Koralowe.

InterContinental Dubai Festival City

Gdzie: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Tu gość hotelowy może potrzebować odwagi, aby popływać w słynnym basenie w InterContinental Dubai Festival City. Ale gdy opadnie początkowe podekscytowanie, 25-metrowy balkon przy basenie jest idealnym miejscem na relaks po dniu spędzonym na sandboardingu na rozległych pustyniach Dubaju.

InterContinental Dubai Festival City, fot. IHG

Można też obserwować przechodniów spacerujących pod nimi, wygrzewając się w błyszczącym basenie i podziwiać inną perspektywę Burdż Chalifa i imponującą panoramę Dubaju.

Kimpton Aluna Resort Tulum

Gdzie: Tulum, Meksyk

Dwa baseny to podwójna zabawa w Kimpton Aluna Resort Tulum. Można wybrać basen na parterze z barem typu swim-up lub basen na dachu ośrodka z leżakami z palmami, które wychodzą na rozległy baldachim dżungli - tworząc spokojną ucieczkę od miejskiego zgiełku.