W Poznaniu podpisano umowę na budowę tunelu i węzła przesiadkowego

Za ponad 95 mln zł do wiosny 2023 r. ma zostać wybudowany tunel pod torami i węzeł przesiadkowy na granicy między Poznaniem a Plewiskami. Podpisano umowę z wykonawcą inwestycji – poinformował w czwartek poznański magistrat.

Jak przekazano w komunikacie magistratu, w ramach inwestycji nad ul. Grunwaldzką, którą przecina linia kolejowa E20 Warszawa - Berlin, powstanie wiadukt kolejowy, a droga zostanie pogłębiona tak, by jej użytkownicy mogli bezkolizyjnie jeździć pod torami. "Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie podpisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych, spółką Budimex" - podano.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wskazał, że razem z przejazdem pod torami powstanie węzeł przesiadkowy przy stacji kolejowej Poznań Junikowo. "Zależy nam, by mieszkańcy powiatu i Poznania mieli wygodną alternatywę dla samochodów. Podróżni, np. z gminy Komorniki będą mogli dojechać autem lub autobusem do węzła i przesiąść się do pociągu" - podkreślił.

"Jestem przekonany, że dostępność różnych środków transportu w jednym miejscu zachęci mieszkańców dojeżdżających do centrum Poznania do korzystania z komunikacji publicznej" - zaznaczył Jaśkowiak.

W ramach inwestycji w rejonie ul. Grunwaldzkiej zostaną zbudowane lub rozbudowane: drogi, ścieżki rowerowe, chodniki, zjazdy i przystanki autobusowe, miejsca postojowe oraz parking z układem dróg dojazdowych.

Jak podkreślono w komunikacie magistratu nowa pętla autobusowa w rejonie peronu kolejowego umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami w systemie "drzwi w drzwi". Uzupełnieniem węzła komunikacyjnego będzie parking samochodowy typu "parkuj i jedź".

Wykonawca wraz z planowaną budową wiaduktu kolejowego w ciągu linii E20 przebuduje torowisko kolejowe z siecią trakcyjną. Jak podano, odcinek ul. Grunwaldzkiej pomiędzy planowanym węzłem a ul. Malwową zostanie wyremontowany. W ramach inwestycji zostaną też przebudowane takie elementy infrastruktury technicznej jak kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne czy sieci teletechniczne. "Uzupełnieniem inwestycji będzie nowe zagospodarowanie terenu zielenią i małą architekturą" - podał magistrat.

Według planów, w rejonie północnej części węzła przesiadkowego zostanie zachowana "rezerwa terenowa" na pętlę tramwajową, która dałaby w przyszłości możliwość przedłużenia linii kończącej obecnie bieg na poznańskim Junikowie.

Wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) Marcin Gołek przekazał, że wykonawca będzie działał w trybie "zaprojektuj i wybuduj". "W pierwszej kolejności przygotuje dokumentację projektową oraz uzyska niezbędne decyzje administracyjne i zezwolenia, na co ma niespełna rok. Roboty budowlane rozpoczną się więc na początku 2022 r., a zakończą wiosną 2023 r." - opisał.

Budowę zintegrowanego węzła transportowego w rejonie ul. Grunwaldzkiej sfinansują: Poznań, powiat poznański i gmina Komorniki. W 2019 r. wszystkie trzy strony zawarły w tej sprawie porozumienie o partnerstwie.

"Rozpoczęcie tej inwestycji jest dowodem na to, jak po długiej debacie i ścieraniu się wielu koncepcji przebudowy granicy powiatu i miasta, samorządy mogą dojść do porozumienia. To również dowód na to, jak doskonale potrafimy współpracować w ramach Metropolii Poznań na rzecz naszych mieszkańców" - podkreślił starosta poznański Jan Grabkowski.

Wykonawca wycenił koszt inwestycji na 95,55 mln zł. Poznań otrzymał na ten projekt 66 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pozostałe koszty inwestycji pokryją ze swoich budżetów trzy samorządy. (PAP)

Autor: Szymon Kiepel

szk/ mmu/