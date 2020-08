W Poznaniu powstają nowe drogi rowerowe. Połączą centrum miasta z Grunwaldem i Wildą

Trwa budowa nowych odcinków dróg rowerowych w Poznaniu, informuje portal Poznan.pl. Już niedługo cykliści będą mogli bezpiecznie dojechać do centrum z okolic Stadionu Miejskiego na Grunwaldzie i parku Jana Pawła II na Wildzie.

REKLAMA

Nowy, liczący ok. 1,5 km, odcinek traktu dla cyklistów wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Słonecznej - połączy się z powstałym w ubiegłym roku odcinkiem trasy, prowadzącym do ul. Roosevelta.

- Roboty związane z budową nowego odcinka dobiegają końca. Nawierzchnia bitumiczna jest już ułożona niemal na całej długości. Zasadnicze roboty budowlane na całym nowym odcinku drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej oraz na połączeniu ciągu pieszo-rowerowego z parku Manitiusa z ruchem rowerowym wzdłuż ul. Wyspiańskiego zakończą się poniedziałek, 17 sierpnia. Po ich zakończeniu montowane będzie oznakowanie pionowe i malowane oznakowanie poziome - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Prace związane z budową nowego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej mają zakończyć się w III kwartale tego roku, a nasadzenia zieleni planowane są na przełom października i listopada.

Zaawansowane prace prowadzone są na ponad kilometrowym odcinku nowej, dwukierunkowej drogi rowerowej powstającej wzdłuż ul. Dolna Wilda, od ul. św. Jerzego - przez ul. Górna Wilda oraz ul. Półwiejską - do ul. Krakowskiej.

Na odcinku od ul. św. Jerzego do ul. Spychalskiego stanęły już nowe wysięgniki sygnalizacji świetlnej. Gotowa jest już konstrukcja pod masę bitumiczną na drodze rowerowej, równocześnie powstaje nowy chodnik. Od ul. Spychalskiego do ul. Górna Wilda zamontowano nowe słupy oświetleniowe, gotowe są już kanał technologiczny i koryta pod nowe nawierzchnie, co pozwoli na rozpoczęcie budowy nowych konstrukcji chodnika i ścieżki rowerowej. Dodatkowo, jezdnia zostanie pokryta nową warstwą ścieralną na całym odcinku od ul. św. Jerzego do ul. Górna Wilda. Do końca zbliżają się roboty na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Krakowskiej.

Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2020 roku.