W Poznaniu powstaje pierwszy cmentarz dla zwierząt

Przy ul. Wrzesińskiej ma powstać pierwsze w Poznaniu grzebowisko, gdzie właściciele będą mogli legalnie pochować swoje zwierzęta. Ma to umożliwić nowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nad którym pracuje Miejska Pracownia Urbanistyczna.

Obecnie w Poznaniu nie ma miejsca, gdzie można legalnie pochować zwierzę. Jednak po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nad którym obecnie pracuje Miejska Pracownia Urbanistyczna, w Poznaniu będzie mógł powstać pierwszy cmentarz dla zwierząt.

Projekt planu, o którym mowa, dotyczy wschodniej części miasta. Od południa graniczy on z ulicą Wrzesińską i ROD ,,Międzylesie", a od północnego-wschodu z terenem Cmentarza Miłostowskiego. To obszar o powierzchni około 1,8 ha - zalesiony. Co ważne, teren jest oddalony od zabudowy mieszkaniowej. Jest też odpowiednio daleko od cmentarza, od którego oddziela go pas zieleni.

Projektowany plan nie skupia się wyłącznie na przyszłym cmentarzu dla zwierząt. Istotnym jego elementem jest też ochrona walorów przyrodniczych tego obszaru. Dlatego w dokumencie znalazły się zapisy mówiące o zachowaniu istniejących drzew oraz dopuszczeniu wprowadzenia nowych nasadzeń, ze szczególnym uwzględnieniem rzędów drzew towarzyszących dawnej drodze rokadowej.

W obszarze planu zlokalizowany jest podwójny schron amunicyjny i artyleryjski, wpisany do rejestru zabytków. Na całym obszarze wprowadza się zakaz lokalizacji budynków, a plan dopuszcza jedynie przebudowę lub adaptację istniejącego schronu do nowych funkcji administracyjno-gospodarczo-sanitarnych związanych z funkcją grzebowiska dla zwierząt.

Do 1 czerwca każdy może zgłosić swoje uwagi do projektowanego planu - do 18 maja jest on wyłożony do publicznego wglądu. We wtorek, 9 maja odbędzie się dyskusja publiczna - online, o godz. 17 na platformie ZOOM. Więcej informacji na stronie MPU.

