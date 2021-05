W Poznaniu powstał kompleks ogródków działkowych

Na poznańskim Głuszynie powstał kompleks Rodzinnych Ogródków Działkowych z domem działkowca, miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną.

Niezagospodarowany dotąd teren zmienił swoje oblicze. Jest teraz ogrodzony, w środku wyznaczono alejki prowadzące do poszczególnych ogródków, powstał też dom działkowca. Zakończyły się wszystkie roboty budowlane rozpoczęte rok temu. Aktualnie trwają przygotowania do odbiorów końcowych inwestycji.

W ramach zadania zagospodarowano niemal 46 tys. metrów kwadratowych terenu przeznaczonego na działki. Znalazło się tu 75 ogródków o powierzchni od 300 do 500 metrów kwadratowych oraz charakterystyczny, jednokondygnacyjny dom działkowca, który składa się z trzech brył zlokalizowanych na planie sześciokąta foremnego. Jest to budynek użyteczności publicznej pełniący funkcję administracyjną dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Największa część domu mieści ogólnodostępny węzeł sanitarny, klub seniora z zapleczem kuchennym, pomieszczenie porządkowe oraz magazyn. W średniej bryle znajduje się sala spotkań na niemal 50 osób, zaś w najmniejszej - pomieszczenie administracyjne oraz miejsce na aneks kuchenny.

Ogródki są wyposażone w wewnętrzną sieć wodociągową i elektryczną, doprowadzoną do każdej działki ogrodowej oraz do domu działkowca. Budynek został przyłączony do kanalizacji ogólnospławnej. Do poszczególnych działek ogrodowych prowadzą utwardzone alejki o żwirowej nawierzchni. Dodatkowo wyznaczone zostało miejsce ogólnodostępne z zielenią i placem zabaw, które ma służyć rekreacji i integracji użytkowników. Wyposażono je w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.

Wzdłuż ul. Przy Lotnisku dla działkowców znalazło się niemal 50 ogólnodostępnych miejsc postojowych, w tym pięć przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W obrębie parkingu wyznaczono miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz na odpady zielone. Parking oraz teren przy domu działkowca są także oświetlone.