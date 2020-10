W Poznaniu powstanie azyl dla dzikich zwierząt

Jak podaje Poznan.pl, na terenie Nowego Zoo w Poznaniu powstanie azyl dla dzikich i egzotycznych gatunków zwierząt. Trwają prace nad projektem budowlanym. Obiekt sfinansuje Fundacja On The Wild Side.

Będzie to pierwsza tego typu jednostka w Polsce. Obiekt sfinansuje i wybuduje Fundacja On The Wild Side, która podpisze umowę o współpracy z Miastem. Azyl będzie nosił imię "Nieumarłych", czyli 9 tygrysów, które pracownikom poznańskiego ZOO udało się uratować w zeszłym roku.

Fundacja wspólnie z poznańskim ogrodem zoologicznym stworzyła koncepcję projektu azylu, który ma być zlokalizowany na terenie Nowego ZOO. Koncepcja zakłada powstanie budynku przeznaczonego dla zwierząt drapieżnych oraz osobnego budynku dla zwierząt kopytnych wraz z dostosowanymi dla potrzeb poszczególnych gatunków wybiegami. Ponadto placówka ma być wyposażona w profesjonalny szpital dla jej podopiecznych. Całe założenie dopełni punkt widokowy dostępny dla zwiedzających.

W placówce znajdą schronienie zwierzęta pochodzące m.in. z nielegalnych hodowli czy pracujące w cyrkach. Obiekt sfinansuje i wybuduje Fundacja On The Wild Side, która nieodpłatnie przekaże go Miastu. Azyl będzie nosił imię "Nieumarłych". Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym.