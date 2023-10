W Poznaniu powstanie park w stylu nowojorskiego High Line

Czy Poznań będzie mieć park na kształt nowojorskiego High Line? Wszystko na to wskazuje. W nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który reguluje sposób zagospodarowania i zabudowy dużej części Górczyna, znalazły się również plany powstania pierwszego w mieście parku linearnego na obszarze torów dawnej "kolei berlińskiej".

We wtorek 24 października Rada Miasta Poznania przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej", donosi Poznan.pl. Co to oznacza dla tego rejonu miasta?

Dokument reguluje sposób zagospodarowania i zabudowy dużej części Górczyna – ok. 83 ha. Według założeń planu, na zieleń publiczną przeznaczono teren blisko 12 hektarów! Co więcej, plan zakłada m.in. pierwszego w Poznaniu parku linearnego na obszarze torów dawnej kolei berlińskiej.

fot. UM Poznań

Z naciskiem na zieleń

Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej" to ważny moment dla miasta. Plan był szeroko omawiany z mieszkańcami w toku konsultacji społecznych i publicznych dyskusji. Zebrane wnioski uwzględniła Miejska Pracownia Urbanistyczna.

W planie zwiększono m.in. powierzchnię terenu przeznaczonego na zieleń z 9,5 ha do 11,8 ha, wyznaczono dodatkowe strefy zieleni pomiędzy budynkami oraz zawężono projektowany 300-metrowy odcinek drogi, który połączy ulice Drużynową z Krzywą, przeznaczając część terenu wcześniej zarezerwowanego na układ komunikacyjny na zieleń.

Poznański High Line

Jednak prawdopodobnie najbardziej spektakularnym elementem planu jest założenie powstania na obszarze dawnych torów "kolei berlińskiej" parku linearnego. Tym samym stolica Wielkopolski doczeka się własnej inwestycji w stylu ikonicznego, uznanego na całym świecie nowojorskiego High Line, który zlokalizowany jest na terenach dawnej estakady kolejowej w Nowym Jorku.

Park High Line w Nowym Jorku, który powstał na estakadzie dawnej linii kolejowej West Side Line. fot. Shutterstock / GagliardiPhotography

Wzdłuż torów dawnej "kolei berlińskiej" miałaby powstać ścieżka pieszo-rowerowa, a w pokolejowych budynkach - mogłyby zostać zlokalizowane funkcje gastronomiczne, sportowe i kulturalne. Park linowy miałby mieć powierzchnię 10,2 ha, będąc tym samym jednym z większych parków miejskich w mieście. Plan zawiera zapisy mające na celu ochronę śladów dziedzictwa materialnego kolei, mające przypominać o historii miejsca.

Jak informuje Poznan.pl, wykup terenu pod park na Górczynie i jego urządzenie według ostrożnych szacunków koszt ponad 36 mln zł. Inwestycja byłaby finansowana z budżetu Miasta.